Четыре звезды влезут между Юпитером и Солнцем: найдена система, компактнее чемодана (фото)

По словам ученых, звездная система TIC 120362137 является самой компактной из известных четверных звездных систем типа 3+1.

Астрономы с помощью космического телескопа TESS обнаружили необычную систему из четырех звезд. Она является самой компактной из когда-либо обнаруженных четверных звездных систем типа 3+1. При этом ученым даже удалось определить дальнейшую судьбу рекордной системы. Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свойTelegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Новая звездная система TIC 120362137 состоит из связанных между собой трех звезд, которые вращаются друг вокруг друга, и внешней четвертой звезды, которая вращается вокруг этого трио. Вся звездная система из четырех звезд могла бы поместиться между Юпитером и Солнцем. Если же брать только три звезды, то они поместились бы в орбиту Меркурия, самой близкой к Солнцу планеты.

По словам ученых, на данный момент звездная система TIC 120362137 является самой компактной из известных четверных звездных систем типа 3+1. Еще один рекорд состоит в том, что орбитальной период внешней четвертой звезды составляет всего 1046 дней. Это самый короткий орбитальный период среди всех известных четверных систем типа 3+1.

Авторы исследования указывают на то, что такие звездные системы как TIC 120362137 встречаются очень редко, а потому это важное отрытые, которое поможет лучше понять процессы образования звезд и стабильность их орбит.

Астрономы выяснили, что три связанные между собой звезды имеют большую массу и температуру, чем Солнце. А четвертая внешняя звезда более холодная и менее массивная, а значит она похожа на Солнце.

Звездная система TIC 120362137: слева показаны все четыре звезды, справа – только внутренние три звезды Фото: NASA

С помощью компьютерного моделирования астрономы смогли выяснить дальнейшую судьбу звездной системы TIC 120362137, которая в конечном итоге превратиться в два белых карлика. Это остатки звезд, масса которых эквивалентна массе Солнце или больше в 2-8 раза. Сначала такие звезды превращаются в красных гигантов, когда их размеры увеличиваются, а затем они сбрасывают свои внешние слои и сжимаются. В итоге образуется звезда белый карлик размером с Землю.

Моделирование показало, что сначала две из трех звезд в системе сольются, когда самая массивная звезда станет красным гигантом, и станут одной звездой. Затем это же произойдет с третьей звездой. В итоге два красных гиганта также сольются и станут одним объектом. Эта единственная звезда превратится в белый карлик. Четвертая внешняя звезда в системе пройдет аналогичный путь от красного гиганта до белого карлика. Вся трансформация системы TIC 120362137 займет несколько сотен миллионов лет.

Таким образом в будущем из четверной звездной системы TIC 120362137 превратится в двойную, где друг вокруг друга будут вращаться два белых карлика с периодом вращения примерно 44 дня.

При этом более массивный белый карлик, продукт слияния трех внутренних звезд, будет иметь примерно 89% массы Солнца. Второй белый карлик будет иметь примерно 29% массы Солнца.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что одни из самых массивных звезд во Вселенной создают крошечное сырье для создания планет и новых звезд.

Также Фокус писал о том, что физики объяснили, почему мы становимся тяжелее или легче в лифте.