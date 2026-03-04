Космічний автостоп: екстремальні живі організми можуть переміщатися між планетами

Дослідження показало, що деякі мікроорганізми, які є екстремофілами, можуть вижити під час удару астероїда по планеті. Потім ці живі організми можуть використовувати космічні камені для переміщення між планетами.

Для того, щоб люди могли покинути Землю, нам необхідні потужні ракети. Щоб вижити в космосі людям потрібні космічні кораблі та станції. Новий експеримент припускає, що мікроорганізми, які є екстремофілами, для переміщення між планетами можуть використовувати астероїди. Їм просто потрібно бути дуже витривалими і чекати, коли астероїд впаде на планету, де вони мешкають. Дослідження опубліковано в журналі PNAS Nexus, пише IFLScience.

Екстремофіли — це назва для живих істот, які здатні вижити і розмножуватися в дуже суворих умовах навколишнього середовища. Наприклад, за дуже низьких або високих температур, а також за високої радіації.

Ідея про те, що мікроорганізми можуть переміщатися Сонячною системою не нова, але автори дослідження показали, що бактерія-екстремофіл Deinococcus radiodurans може витримати високий тиск, подібний до того, що виникає під час удару астероїда об поверхню планети.

Учені хотіли з'ясувати, чи можуть мікроорганізми вижити після удару величезного астероїда. Виявилося, що бактерії дуже живучі.

Дослідники піддали бактерії тиску, який у десятки разів перевищував тиск на дні Маріанської западини. Там він становить близько 0,1 гігапаскаля. За тиску 1,4 гігапаскаля бактерії вижили майже у всіх експериментах без пошкодження клітин. За тиску 2,4 гігапаскаля вижило близько 60% бактерій, хоча вони мали деякі внутрішні пошкодження.

Вчені вважають, що зіткнення астероїдів із Землею, могли викинути в космос уламки, які стали астероїдами, на яких могли покинути нашу планету мікроорганізми. Вони могли потрапити, наприклад, на Марс, а також на інші планети та їхні супутники в Сонячній системі, і навіть потрапити на планети за її межами. З іншого боку, бактерії з іншої зоряної системи могли в такий самий спосіб потрапити на Землю і в такий спосіб наша планета стала населеною.

Зараз учені досліджують інші бактерії, щоб подивитися, чи можуть вони вижити після удару астероїда. Дослідники кажуть, що цей експеримент показує, що життя набагато стійкіше, ніж передбачалося.

