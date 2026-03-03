Учені нарешті знайшли спосіб, як убити "безсмертних" тихоходок (фото)

На Землі тихоходки можуть вижити в найекстремальніших умовах. Ці мікроскопічні безхребетні організми вважаються найбільш витривалими з-поміж відомих. І все ж є, що може їх убити.

Тихоходки вважаються практично невразливими живими організмами. Вони можуть вижити у відкритому космосі, за дуже низьких і високих температур, за високих доз радіації та в інших екстремальних умовах. Але виявилося, що тихоходки не можуть вижити на поверхні Марса. Але виявилося, що є спосіб, який дає змогу підвищити їхню виживаність у марсіанському реголіті. Дослідження опубліковано International Journal of Astrobiology, пише Gizmodo.

У майбутньому люди зможуть заснувати колонію на Марсі і важливо розуміти, яким чином можна буде вирощувати їжу в марсіанському ґрунті або реголіті. Також потрібно розуміти, яким чином на земні живі організми може вплинути марсіанський реголіт. Такі істоти, як тихоходки могли б могли б допомогти регулювати мікробні спільноти в марсіанському ґрунті, що могло б покращити вирощування рослин.

Учені вирішили з'ясувати, чи можуть дли вижити в марсіанському ґрунті найвитриваліші істоти на Землі. Для цього було створено імітацію марсіанського реголіту, що базується на динних, отриманих під час вивчення зразком ґрунту на Марсі марсоходами NASA.

Учені помістили тихоходок у дві різні імітації марсіанського ґрунту: один максимально близький до реальності, а другий із трохи зміненим хімічним складом.

Учені помістили тихоходок у дві різні імітації марсіанського ґрунту Фото: Антарктида

Тихоходки насилу виживали в марсіанському ґрунті, і їхня чисельність різко скоротилася всього за кілька днів. При цьому в максимально реальній імітації марсіанського реголіту тихоходки загинули через кілька днів.

Учені здивувалися наскільки шкідливим для мікроскопічних істот виявився ґрунт Марса. Вони припустили, що в імітації ґрунту, яка вбила тихоходок, міститься щось специфічне, що можна вимити водою.

Коли вчені промили водою цю імітацію ґрунту, то поміщені після цього туди тихоходки змогли вижити і виявляли набагато більшу життєздатність. Автори дослідження кажуть, що в марсіанському ґрунті є щось дуже шкідливе, що може розчинятися у воді, можливо, солі або якась інша сполука. Що саме так шкідливо для тихоходок, ще належить з'ясувати.

Вчені кажуть, що обнадіює той факт, що така проста річ, як промивання реголіту водою, може видалити шкідливі речовини. Але якщо людство оселиться на Марсі, вода стане величезною проблемою, незалежно від того, чи буде необхідність промивати ґрунт.

Також учені кажуть, що на виживання тихоходок можуть впливати інші властивості марсіанського середовища, такі як радіація, атмосферний тиск або температура. Але це ще належить вивчити.

