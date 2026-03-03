Ученые наконец нашли способ, как убить "бессмертных" тихоходок (фото)

На Земле тихоходки могут выжить в самых экстремальных условиях. Эти микроскопические беспозвоночные организмы считаются самыми выносливыми сред известных. И все же есть, что может их убить.

Тихоходки считаются практически неуязвимыми живыми организмами. Они могут выжить в открытом космосе, при очень низких и высоких температурах, при высоких дозах радиации и в других экстремальных условиях. Но оказалось, что тихоходки не могут выжить на поверхности Марса. Но оказалось, что есть способ, позволяющий повысить их выживаемость в марсианском реголите. Исследование опубликовано International Journal of Astrobiology, пишет Gizmodo.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В будущем люди смогут основать колонию на Марсе и важно понимать, каким образом можно будет выращивать пищу в марсианской почве или реголите. Также нужно понимать, каким образом на земные живые организмы может повлиять марсианский реголит. Такие существа, как тихоходки могли бы могли бы помочь регулировать микробные сообщества в марсианской почве, что могло бы улучить выращивание растений.

Ученые решили выяснить, могут дли выжить в марсианской почве самые выносливые существа на Земле. Для этого была создана имитация марсианского реголита, основанная на дынных, полученных при изучении образцом почвы на Марсе марсоходами NASA.

Ученые поместили тихоходок в две разные имитации марсианской почвы: одна максимально близкая к реальности, а вторая с немного измененным химическим составом.

Ученые поместили тихоходок в две разные имитации марсианской почвы Фото: Gizmodo

Тихоходки с трудом выживали в марсианской почве и их численность резко сократилась всего за несколько дней. При этом в максимально реальной имитации марсианского реголита тихоходки погибли через несколько дней.

Ученые удивились насколько вредной для микроскопических существ оказалась почва Марса. Они предположили, что в имитации почвы, которая убила тихоходок, находится что-то специфическое, что можно вымыть водой.

Когда ученые промыли водой эту имитацию почвы, то помещенные после этого туда тихоходки смогли выжить и проявляли гораздо большую жизнеспособность. Авторы исследования говорят, что в марсианской почве есть что-то очень вредное, что может растворяться в воде, возможно, соли или какое-то другое соединение. Что именно так вредно для тихоходок, еще предстоит выяснить.

Ученые говорят, что обнадеживает тот факт, что такая простая вещь, как промывание реголита водой, может удалить вредные вещества. Но если человечество поселится на Марсе, вода станет огромной проблемой, независимо от того, будет ли необходимость промывать почву.

Также ученые говорят, что на выживаемость тихоходок могут влиять другие свойства марсианской среды, такие как радиация, атмосферное давление или температура. Но это еще предстоит изучить.

Как уже писал Фокус, найден способ защитить астронавтов от радиации в космосе: ученые раскрыли секрет тихоходок.

Также Фокус писал о том, что сразу несколько ученых внесли большой вклад в создание первых подробных карт Луны, которые были созданы в XVII веке.