Первая карта Луны: почему на спутнике Земли есть моря, хотя там нет воды (фото)

Сразу несколько ученых внесли большой вклад в создание первых подробных карт Луны, которые были созданы в XVII веке.

Сейчас, благодаря космическим аппаратам, астрономы имеют хорошее представление о поверхности не только на видимой, но и обратной стороне Луны. На современные карты нанесены тысячи разнообразных особенностей лунного ландшафта. И все же исследование спутника Земли продолжается, ведь еще многое предстоит узнать. Первые карты Луны были созданы в первой половине XVII веке и именно они стали основой для дальнейших исследований лунной поверхности. Вот четверо астрономов, которых можно считать основателями селенографии — науки о лунной поверхности.

Томас Хэрриот

Зарождение селенографии обычно связывают с именем итальянского астронома Галилео Галилея, который провел наблюдения за Луной с помощью телескопа в 1609 году.

И все же есть исторические свидетельства того, что первым человеком, который наблюдал Луну в телескоп был английский математик и астроном Томас Хэрриот. Свои наблюдения за Луной он провел за несколько месяцев до Галилея. Также считается, что Хэрриот создал первые рисунки поверхности Луны, которые можно считать первой картой спутника Земли.

На этой карте заметны лунные кратеры, очертания лунных морей и линия терминатора, то есть граница между освещенной светом частью Луны и темной.

К сожалению Хэрриот не опубликовал результаты своих наблюдений за Луной, а потому слава первого человека, наблюдавшего Луну в телескоп, досталась Галилею.

Галилео Галилей

Из-за того, что Галилей опубликовал результаты своих наблюдений, считается, что итальянский астроном создал первую телескопическую карту Луны. Хотя это была не совсем карта в современном понимании и все же эти рисунки произвели фурор в научном обществе начала XVII века.

Зарисовки Луны, сделанные Галилеем Фото: Wikipedia

До этого времени считалось, что Луна является идеально круглым шаром и ее поверхность совершенно гладкая. Галилей опроверг эти утверждения и доказал, что Луна не имеет идеальной сферической формы, а ее поверхность покрыта горами и кратерами, и имеет ландшафт, схожий с земным.

Галилей первым описал небольшие колебания Луны, объяснив их изменением угла обзора с Земли. Известный с древних времен пепельный свет Луны Галилей объяснил как результат попадания на наш естественный спутник света Солнца, который отражен Землей.

Ян Гевелий

Польский астроном Ян Гевелий значительно расширил знания о Луне и именно его считают "отцом" селенографии. В 1647 году он опубликовал одну из своих главных работ "Селенография, или Описание Луны". Считается, что Гевелий создал первую подробную карту поверхности Луны и она была очень точной для того времени.

Карта Луны Яна Гевелия Фото: Wikipedia

В научной работе "Селенография, или Описание Луны" содержалось детальное описание видимой поверхности Луны. Работа содержала 133 гравюры, изображавшие 60 участков лунной поверхности и общий вид Луны в различных фазах.

Гевелий предложил названия для объектов на поверхности Луны, некоторые носят эти названия и сейчас, и ввел традицию называть лунные объекты земными географическими названиями.

Джованни Риччоли

Еще одну подробную карту Луны создал в 1651 году итальянский астроном Джованни Риччоли. Именно он назвал темные участки на поверхности Луны морями. Астрономы до сих пор называют эти обширные равнины, заполненные затвердевшей лавой, на спутнике Земли именно так.

Карта Луны Джованни Риччоли Фото: Wikipedia

В XVII веке ученые считали, что на Луне есть атмосфера, а значит и жидкая вода на поверхности, поэтому темные участки на Луне, как предположил Риччоли являются морями и океанами с жидкой водой. Более светлые участки считались сушей.

Сейчас уже известно, что у Луны нет такой же атмосферы, как у Земли, а только очень разреженная газовая оболочка и вода на поверхности в некоторых местах существует только виде льда.

Именно Риччоли предложил называть лунные кратеры в честь великих ученых, а также дал названия для некоторых темных участков на Луне — Океан Бурь, Море Спокойствия, Море Дождей. Эти названия используются до сих пор.

