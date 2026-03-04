Найхолодніші зірки в Чумацькому Шляху можуть бути побудовані інопланетянами

Учені запропонували новий спосіб виявлення потенційних сфер Дайсона в нашій галактиці. Ці структури, згідно з теорією, можуть оточувати зірки для збору їхньої енергії.

На початку 60-х років минулого століття фізик Фрімен Дайсон припустив, що потенційні інопланетні цивілізації могли б навчитися збирати максимальну кількість енергії зірок для подальшого використання у своїх цілях. В останні 10 років астрономи активно шукають ознаки існування таких структур, названих сферами Дайсона. Автори дослідження показують, яким чином можна знайти сфери Дайсона і навколо яких зірок вони можуть бути розміщені. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Universe Today.

У Фокус. Технології з'явився свійTelegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Учені вважають, що потенційні сфери Дайсона ймовірні інопланетні цивілізації найімовірніше розміщують навколо червоних карликів і білих карликів.

На початку 60-х років минулого століття фізик Фрімен Дайсон припустив, що потенційні інопланетні цивілізації могли б навчитися збирати максимальну кількість енергії зірок для подальшого використання у своїх цілях. В останні 10 років астрономи активно шукають ознаки існування таких структур, названих сферами Дайсона Фото: Live Science

Червоні карлики — це найпоширеніший тип зірок у Чумацькому Шляху. Вони менші та холодніші за Сонце. При цьому червоні карлики можуть жити трильйони років, тобто набагато далі, ніж існує Всесвіт (13,8 мільярда років). Таким чином можна збирати енергію таких зірок практично вічно. Згідно з розрахунками, сфера Дайсона має бути розміщена на відстані від 7,5 до 45 мільйонів кілометрів від поверхні зірки, при цьому витрати на її створення були б відносно низькими.

Білі карлики, як вважають учені, ще більш вигідні з погляду витрат на їх створення. Це ядра померлих зірок, схожих на Сонце, розміром із Землю, яких також багато в Чумацькому Шляху. У цьому випадку сфера Дайсона може бути розміщена всього за кілька мільйонів кілометрів від поверхні зірки. Біля білого карлика, як вважають вчені, легше побудувати масивну структуру, ніж навколо червоного карлика. Білі карлики також пропонують джерело енергії, яке не вичерпається протягом мільярдів років.

Але який вигляд матимуть зірки зі сферами Дайсона, створені інопланетянами? Астрономи зазвичай використовують діаграму Герцшпрунга-Рассела для класифікації зірок на основі їхньої температури та світності.

Червоні карлики — це найпоширеніший тип зірок у Чумацькому Шляху. Ілюстрація Фото: wikipedia

Але, оскільки сфера Дайсона блокуватиме все природне світло зірки, положення останньої на діаграмі зміниться. Енергія не може бути створена або знищена, тому сфера Дайсона має випускати таку саму кількість випромінювання, яку зірка випускає в неї. Просто вона робить це у вигляді тепла, або інфрачервоного світла.

При цьому положення зірки має зміститися праворуч на діаграмі, де знаходяться холодні зірки. Але ключовий момент полягає в тому, наскільки далі вправо зміститься зірка. Типовий червоний карлик, що займає нижній правий кут діаграми Герцшпрунга-Рассела, має температуру поверхні близько 3000 градусів за Цельсієм. Сфера Дайсона, що оточує зірку, матиме температуру до 50 градусів за Цельсієм. У такому діапазоні температур на діаграмі немає зірок, а значить будь-який подібний об'єкт може бути сферою Дайсона.

Білі карлики — це ядра померлих зірок, схожих на Сонце, розміром із Землю, яких також багато в Чумацькому Шляху. Ілюстрація Фото: NASA

Також учені вказують на те, що зазвичай зірки оточені космічним пилом. Зірка без сфери Дайсона матиме інший тип випромінювання. Але зірка зі сферою Дайсона, навколо якої немає пилу, виглядатиме зовсім інакше.

Вчені вважають, що інфрачервоні телескопи, наприклад, космічний телескоп Вебб, змогли б виявити сфери Дайсона, враховуючи запропоновані характеристики.

Як уже писав Фокус, астрономи вперше виявили настільки незвичайну зоряну систему, що складається з чотирьох зірок, пов'язаних одна з одною.

Також Фокус писав про те, що китайські вчені активно працюють над створенням у космосі потужної сонячної електростанції, яка зможе передавати енергію на Землю. Також її можна використовувати для управління погодою.