Новий надзвуковий літак уперше злетів: має побити 50-річний рекорд швидкості (відео)

Безпілотний надзвуковий літак Quarterhorse Mk 2.1 здійснив свій перший політ у небі над США. Розробники на його основі планують створити більш швидкий гіперзвуковий літак.

Американська компанія Hermeus зробила ще один крок вперед до того, щоб побити світовий рекорд швидкості для пілотованих літаків, встановлений легендарним літаком SR-71 Blackbird. Надзвуковий безпілотний літак Quarterhorse Mk 2.1 вирушив у свій перший політ у небі над США, пише New Atlas.

2 березня 2026 року з космодрому "Америка" в штаті Нью-Мексико (США) вирушив у свій перший політ надзвуковий літак Quarterhorse Mk 2.1. Він летів на дозвуковій швидкості й основна мета польоту полягала в перевірці бортових систем управління.

Компанія Hermeus на основі безпілотного літака Quarterhorse збирається створити гіперзвуковий літак Darkhorse, який зможе літати зі швидкістю, що у понад 5 разів перевищує швидкість звуку, або більше ніж 5 Маха.

Але спочатку Hermeus створює прототипи, такі як Quarterhorse Mk 2.1, і кожен з них призначений для випробування тієї чи іншої технології. Перший прототип, Quarterhorse Mk 0, був побудований виключно для випробувань на кермування на землі з метою перевірки інтегрованих систем. Прототип Quarterhorse Mk 1 був створений для перевірки перевірку високошвидкісних злетів і посадок.

2 березня 2026 року з космодрому "Америка" в штаті Нью-Мексико (США) вирушив у свій перший політ надзвуковий літак Quarterhorse Mk 2.1 Фото: New Atlas

Якщо випробування Quarterhorse 2.1 буде визнано успішним, то компанія перейде до створення Quarterhorse 2.2 і Quarterhorse Mk 3. Цей безпілотний літак повинен буде побити рекорд швидкості польоту літака-розвідника ВПС США під назвою SR-71 Blackbird. Станом на 2026 рік він є найшвидшим пілотованим серійним літаком у світі.

1976 року надзвуковий літак SR-71 Blackbird, що має футуристичний дизайн, встановив рекорд швидкості польоту, який не побито вже 50 років. Літак зміг досягти швидкості 3 529,6 км/год, а це більш ніж 3,3 Маха. SR-71 Blackbird Blackbird досі є найшвидшим у світі літаком із повітряно-реактивним двигуном.

Надзвуковий літак SR-71 Blackbird Фото: Вiкiпедiя

Поетапне створення прототипів є стандартною практикою при розробці надзвукових літаків через складні аеродинамічні сили, що виникають під час переходу літака від дозвукової до надзвукової швидкості. Помилка на цьому етапі може швидко перетворити надзвуковий літак на дуже дорогий металобрухт.

Літак Quarterhorse Mk 2.1 за розмірами приблизно схожий на знаменитий винищувач F-16 і є першим у серії, що використовує дельтаподібне крило, оптимізоване для надзвукової аеродинаміки. Він оснащений модифікованим реактивним двигуном Pratt & Whitney F100, що має охолоджувач колекторі для запобігання перегріву на надзвуковій швидкості. У версії Mk 3 цей двигун буде замінено на турбінний двигун комбінованого циклу, щоб можна було досягти гіперзвукової швидкості.

