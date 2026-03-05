В Бразилии найдено 900-километровое стеклянное поле: его создал удар из космоса (фото)

Исследователи пока не нашли кратер, оставшийся после падения крупного астероида миллионы лет назад.

Ученые обнаружили в Бразилии обширное поле тектитов. Это редкий тип природного стекла, который образуется после падения на Землю астероидов. Новое поле тектитов простирается на 900 километров и связано оно с падением астероида, которое произошло примерно 6,3 миллиона лет назад. Это поле тектитов состоит и нового типа природного стекла, которое получило название жераизит. До этого открытия на Земле было известно лишь несколько полей тектитов. Исследование опубликовано в журнале Geology, пишет Gizmodo.

На Земле ранее ученые обнаружили всего пять полей тектитов и теперь в Бразилии было обнаружено новое. Это объясняется тем, что для образования расплавленного стекла необходим сложный процесс.

Тектиты образуются, когда крупные астероиды падают на Землю, расплавляя земные породы и выбрасывая их в атмосферу. Пролетая через атмосферу, расплавленные породы принимают различные формы. Затем тектиты остывают и падают обратно на Землю, создавая поля из природного стекла.

Самое большое известное поле тектитов на Земле называется Австралазийским, а другие находятся в Центральной Европе, Кот-д'Ивуаре, Северной Америке и Белизе. Новое поле тектитов, обнаруженное в Бразилии, протирается на 900 километров. Размер поля напрямую зависит от энергии удара астероида и его размера.

Каждому типу тектита присваивается свое название в зависимости от места находки. Таким образом, недавно обнаруженные тектиты были названы жераизитами в честь штата Минас-Жерайс, где они были найдены.

Жераизит Фото: Gizmodo

Размер обнаруженных жераизитов достигает 2 сантиметров, а масса варьируется в диапазоне от одного до 85 граммов. Хотя на первый взгляд они кажутся черными, это природное стекло имеет отчетливый серовато-зеленый цвет и становится полупрозрачным при интенсивном освещении.

Жераизиты в основном состоят из кремнезема, а также содержат высокие концентрации оксидов натрия и калия, которые немного выше, чем в других типах тектитов.

Ученые определили, что эти тектиты были созданы во время падения крупного астероида на Землю примерно 6,3 миллиона лет назад.

Хотя данные указывают на то, что стекловидные породы были созданы в результате падения астероида, ученые пока не обнаружили ударный кратер. Впрочем, это неудивительно, поскольку лишь три из известных полей тектитов связаны с подтвержденным кратером.

