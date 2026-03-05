На крупнейшем спутнике в Солнечной системе обнаружено то, что есть на Земле (фото)

Изображения удивительных полярных сияний на спутнике Юпитера под названием Ганимед сделал космический аппарат NASA “Юнона”. Оказалось, что они похожи на земные.

Ганимед – это самый большой спутник Юпитера и крупнейший спутник планеты в Солнечной системе. Его диаметр составляет 5268 километров. Поэтому данный спутник даже больше самой близкой к Солнцу планеты Меркурий. Наблюдение за Ганимедом показало, что его полярные сияния гораздо больше похоже на земные, чем ожидали ученые. Исследование, опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет Space.

Космический аппарат "Юнона" уже 10 лет изучает Юпитер, а также его главные спутники. Во время близкого пролета мимо Ганимеда аппарат сделал самые подробные на сегодняшний день ультрафиолетовые фотографии светящихся полярных сияний крупнейшего спутника Юпитера.

Ученые выяснили, что полярные сияния на Ганимеде не представляют собой гладкие, непрерывные овалы. Вместо этого они распадаются на небольшие яркие структуры, которые повторяют особенности, наблюдаемые в полярных сияниях на Земле.

По словам астрономов, подобные структуры можно увидеть не только в полярных сияниях на Земле, но и на Юпитере. Они возникают в результате перестройки магнитосферы планеты (область влияния глобального магнитного поля) и связаны с повышенной активностью полярных сияний.

Полярные сияния кроме Земли, можно наблюдать на Юпитере, Сатурне, уране, а также Марсе и Венере. Но Ганимед является единственным спутником в Солнечной системе, у которого есть глобальное магнитное поле. Оно необходимо для создания полярного сияния.

На Земле полярное сияние возникает, когда заряженные солнечные частицы сталкиваются с магнитосферой. Затем эти частицы взаимодействуют с газами в атмосфере и светятся различными цветами. На Ганимеде полярные сияния образуются в результате взаимодействия с обширной магнитосферой Юпитера, а не с солнечным ветром.

Приборы аппарата "Юнона" позволили увидеть в полярном сиянии Ганимеда мелкомасштабные структуры, типичные для планетарных полярных сияний. Но ученые пока не могут определить, как часто они появляются на спутнике Юпитера.

Эта может выяснить космический аппарат JUICE Европейского космического агентства, который сейчас направляется к Юпитеру, и начнет исследование Ганимеда после своего прибытия в 2031 году.

