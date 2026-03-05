На найбільшому супутнику в Сонячній системі виявлено те, що є на Землі (фото)

Зображення дивовижних полярних сяйв на супутнику Юпітера під назвою Ганімед зробив космічний апарат NASA "Юнона". Виявилося, що вони схожі на земні.

Ганімед — це найбільший супутник Юпітера і найбільший супутник планети в Сонячній системі. Його діаметр становить 5268 кілометрів. Тому цей супутник навіть більший за найближчу до Сонця планету Меркурій. Спостереження за Ганімедом показало, що його полярні сяйва набагато більше схожі на земні, ніж очікували вчені. Дослідження, опубліковане в журналі Astronomy & Astrophysics, пише Space.

Космічний апарат "Юнона" вже 10 років вивчає Юпітер, а також його головні супутники. Під час близького прольоту повз Ганімед апарат зробив найдокладніші на сьогоднішній день ультрафіолетові фотографії полярних сяйв найбільшого супутника Юпітера, що світяться.

Вчені з'ясували, що полярні сяйва на Ганімеді не являють собою гладкі, безперервні овали. Замість цього вони розпадаються на невеликі яскраві структури, які повторюють особливості, що спостерігаються в полярних сяйвах на Землі.

За словами астрономів, подібні структури можна побачити не тільки в полярних сяйвах на Землі, а й на Юпітері. Вони виникають унаслідок перебудови магнітосфери планети (область впливу глобального магнітного поля) і пов'язані з підвищеною активністю полярних сяйв.

Полярні сяйва, окрім Землі, можна спостерігати на Юпітері, Сатурні, Урані, а також Марсі та Венері. Але Ганімед є єдиним супутником у Сонячній системі, у якого є глобальне магнітне поле. Воно необхідне для створення полярного сяйва.

На Землі полярне сяйво виникає, коли заряджені сонячні частинки стикаються з магнітосферою. Потім ці частинки взаємодіють з газами в атмосфері і світяться різними кольорами. На Ганімеді полярні сяйва утворюються внаслідок взаємодії з великою магнітосферою Юпітера, а не з сонячним вітром.

Прилади апарата "Юнона" дали змогу побачити в полярному сяйві Ганімеда дрібномасштабні структури, типові для планетарних полярних сяйв. Але вчені поки не можуть визначити, як часто вони з'являються на супутнику Юпітера.

Цю може з'ясувати космічний апарат JUICE Європейського космічного агентства, що наразі прямує до Юпітера, і почне дослідження Ганімеда після свого прибуття 2031 року.

