Запуск Starlink у космос: ракета SpaceX створила в небі приголомшливу "медузу" (фото, відео)

Запуск нової партії супутників Starlink на ракеті Falcon 9 компанії SpaceX, який відбувся 4 березня, подарував приголомшливе видовище, оскільки шлейф вихлопних газів був освітлений Сонцем, яке ще не зійшло, пише Space.

О 5:52 ранку за місцевим часом (12:52 за Києвом), 4 березня, з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида стартувала ракета Falcon 9 компанії SpaceX із супутниками Starlink на борту. Незабаром після запуску в досвітньому небі ракета створила приголомшливе видовище.

Ракета Falcon 9 стартувала приблизно за годину до сходу Сонця, що призвело до захоплюючого видовища в небі. Фото: SpaceX

Це явище, яке порівнюють із медузою через свій зовнішній вигляд, пов'язане з викидом вихлопних газів ракетою. При цьому шлейф вихлопних газів був освітлений Сонцем, яке ще не зійшло. Космічні "медузи" — це часте явище. Вони з'являються під час запуску ракет Falcon 9 на заході сонця або світанку.

Космічні "медузи" — це часте явище. Вони з'являються під час запуску ракет Falcon 9 на заході або світанку Фото: SpaceX

У цей час сонячне світло висвітлює вихлопні гази верхнього ступеня ракети, які складаються переважно з водяної пари та вуглекислого газу. При цьому небо залишається відносно темним, що дає змогу бачити ці "медузи", що світяться.

Ракета Falcon 9 вивела на низьку навколоземну орбіту 29 інтернет-супутників Starlink. Таким чином супутникове угруповання компанії SpaceX швидко наближається до позначки в 10 000 супутників на орбіті.

Цей запуск став 28-ю місією компанії SpaceX у 2026 році з більш ніж 600 запусків за всю історію компанії. Під час двадцяти трьох із 28 запусків цього року на орбіту було відправлено нові супутники Starlink.

Що стосується ракети Falcon 9, то її перший ступінь, прискорювач 1080, здійснив уже свій 25-й політ у космос і назад, приземлившись на безпілотний корабель, розташований біля узбережжя Флориди в Атлантичному океані. Це була вже 580-та посадка нижнього ступеня ракети в історії компанії SpaceX.

