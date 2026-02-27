Крематорій в атмосфері Землі: Starlink запустили небезпечні космічні перегони

Учені занепокоєні тим, що зростаюча кількість запусків супутників у космос та їхня утилізація в атмосфері можуть назавжди змінити клімат на нашій планеті.

Космос здається відірваним від того, що відбувається на Землі. Але способи створення, запуску та утилізації супутників починають це змінювати. Зараз на орбіті навколо Землі перебуває майже 15 000 діючих супутників і їхня кількість зростає. Але термін служби супутників становить лише кілька років, а тому їх доводиться постійно міняти. Супутники, що вийшли з ладу, спускають в атмосферу, де вони згорають або розпадаються на дрібні фрагменти. Автори статті, Лаура Ревелл і Мішель Банністер з Університету Кетербері (Нова Зеландія), а також Саманта Лоулер з Університету Реджайни (Канада) занепокоєні наслідками згоряння супутників для клімату й атмосфери Землі, пише Phys.

Компанія SpaceX, яка володіє супутниками Starlink, планує розширити угруповання своїх супутників, зокрема для створення космічних дата-центрів, призначених для ШІ. У планах компанії запустити на навколоземну орбіту мільйон нових супутників.

Але факт запуску такої величезної кількості супутників є не єдиною проблемою. Зараз супутники Starlink важать близько 800 кілограмів, а пізніші версії, як очікується, важитимуть близько 1250 кг. Майбутні супутники від SpaceX важитимуть як літак Boeing 737.

Запуски ракет у космос уже сприяють зміні клімату та виснаженню озонового шару. Збільшення кількості запусків супутників, що мають величезні маси, призведе до значного потепління верхніх шарів атмосфери і втрати озонового шару. Постійне згоряння таких величезних супутників в атмосфері тільки посилить цю катастрофу.

Учені вже виявили в атмосфері метали, які опинилися там після того, як згоріли супутники. І цих металів уже багато, але їх буде ще більше, вважають учені. Не тільки SpaceX, а й інші компанії планують запустити на орбіту понад мільйон нових супутників.

При цьому екологічні наслідки для атмосфери і клімату залишаються погано вивченими, оскільки виробники супутників рідко розкривають склад своїх космічних апаратів. Вчені вважають, що більша частина супутників складається з алюмінію, який згорає і утворює частинки оксиду алюмінію. Вчені вважають, що ці частинки можуть залишатися в атмосфері роками і сприяти виснаженню озонового шару та зміні клімату.

Автори статті підрахували, що згоряння мільйона супутників в атмосфері може призвести до накопичення одного мільярда кілограмів оксиду алюмінію у верхніх шарах атмосфери. Цього достатньо, щоб дуже сильно змінити хімічний склад атмосфери і викликати її стрімке нагрівання.

Також відомо, що не всі супутники повністю згорають в атмосфері. Уламки деяких із них уже падають на землю. При цьому ймовірність летального результату для людей через це поки що низька. Але вона зросте через більшу кількість супутників, кажуть учені.

Автори статті вказують на ще одну проблему. Величезна кількість супутників може спричинити серію зіткнень на орбіті, яка призведе до збільшення кількості космічного сміття.

Вчені вважають, що якщо не буде вжито заходів для захисту атмосфери, наслідки можуть стати катастрофічними. Використання атмосфери як крематорію для супутників може призвести до того, що атмосфера зміниться назавжди і ніхто поки не може точно сказати, як це вплине на людей. Але ясно, що це будуть не дуже хороші наслідки.

