Чоловіки-неандертальці любили "неправильних" жінок: учені вирішили загадку генетики людини

Дослідження припускає, що відношення між жінками Homo sapiens і представниками неандертальців чоловічої статі пояснює, чому в людських хромосомах існують "неандертальські пустелі".

Учені дійшли висновку, що коли неандертальці та сучасні люди почали схрещуватися, то чоловіки-неандертальці воліли створювати пари з жінками-людьми. Це відкриття допомагає пояснити, чому у сучасних людей (Homo sapiens) відносно низький рівень неандертальських генів. Дослідження опубліковано в журналі Science, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Той факт, що більшість сучасних людей несуть у собі невелику частку ДНК неандертальців, доводить, що наші пращури вступали у стосунки з цим вимерлим видом. Вчені вивчили статеві хромосоми як сучасних людей, так і неандертальців. У жінок вони складаються з пари Х-хромосом, тоді як у чоловіків є одна Х-хромосома і одна Y-хромосома.

Протягом багатьох років вчені задавалися питанням, чому жодна з наших ДНК неандертальців не міститься в Х-хромосомі, унаслідок чого ця ділянка нашого геному отримала назву "неандертальська пустеля". Одна з провідних теорій припускає, що гени Х-хромосоми неандертальців були токсичні для Homo sapiens і їх було видалено з нашого геному в результаті природного відбору.

Але автори дослідження вважають, що в сучасних людей від початку не було такої великої кількості Х-хромосом неандертальців. І це пов'язано з тим, що чоловіки-неандертальці частіше схрещувалися з жінками-людьми, ніж чоловіки-люди з жінками-неандертальцями.

Учені вивчили геноми неандертальців, які жили після початку міжвидового схрещування, а також сучасних людей. Спочатку вони вивчили Х-хромосоми неандертальців і виявили там значно більшу кількість генів сучасної людини, ніж в інших неандертальських хромосомах. Цей результат показав, що відсутність неандертальських генів у людській Х-хромосомі не є результатом несумісності.

Результати показали, що частка ДНК Homo sapiens у Х-хромосомі неандертальців була на 62% вищою, ніж у будь-якій іншій ділянці їхнього геному. Іншими словами, коли люди почали схрещуватися з неандертальцями, останні отримали багато наших Х-хромосом, а ми не отримали жодної їхньої Х-хромосоми.

Напрочуд велику кількість фрагментів ДНК сучасної людини, виявлених у неандертальців, можна пояснити вподобаннями під час вибору партнера, вважають учені. Дослідники дійшли висновку, що обмін генами відбувався переважно між жінками Homo sapiens і чоловіками-неандертальцями.

Оскільки жінки мають дві Х-хромосоми, а чоловіки лише одну, це призвело до того, що менша кількість Х-хромосом неандертальців потрапила в людський генофонд.

Але пояснити причини того, що чоловіки-люди рідше обирали як пару жінок-неандертальців, вчені не можуть. Також залишається загадкою, чому чоловіки-неандертальці обирали жінок-людей.

Як уже писав Фокус, вчені досі не до кінця розуміють, чому зникли неандертальці. Одна з теорій припускає, що фатальні ускладнення під час вагітності могли зіграти важливу роль.

Також Фокус писав про те, що в космосі літає гігантський, прозорий "череп": всередині видно навіть півкулі "мозку".