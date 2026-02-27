У космосі літає гігантський, прозорий "череп": всередині видно навіть півкулі "мозку" (фото)

Ця незвичайна туманність, що оточує вмираючу зірку, нагадує рентгенівський знімок людського черепа, де розташований мозок, розділений на дві півкулі.

Космічний телескоп Вебб за допомогою своїх потужних інфрачервоних приладів отримав нові фотографії загадкової туманності PMR 1. Ця хмара з газу і пилу оточує вмираючу зірку, але вчені точно не знають, що це за зірка. У будь-якому разі туманність має дивний вигляд. Вона нагадує мозок всередині прозорого черепа, пише Space.

На відстані 5000 світлових років від нас розташована туманність PMR 1 — хмара з газу пилу, що оточує вмираючу зірку. Її вперше виявили наприкінці 1990-х років. Коли космічний телескоп Спітцер спостерігав PMR 1 в інфрачервоному світлі 2013 року, астрономи дали їй неофіційну назву туманність "Відкритий череп". Досі ця туманність залишається маловивченою, і щоб це виправити астрономи направили на неї космічний телескоп Вебб.

Нові фотографії туманності PMR-1, зроблені в інфрачервоному світлі, дають змогу побачити детальнішу структуру внутрішніх газів, що утворюють "мозок", і водневої газової оболонки, що утворює "череп". Вважається, що зовнішня оболонка була створена в результаті викиду речовини вмираючою зіркою. Після цього були викинуті гази, які складають внутрішню частину туманності.

На фотографіях видно темну смугу посередині туманності, яка виглядає так, ніби вона розділяє мозок на дві півкулі. Астрономи вважають, що ця смуга була створена струменями речовини, які вмираюча зірка викинула зі своїх полюсів. Нові зображення доводять цю гіпотезу. Розташування темної смуги дає деяке уявлення про орієнтацію зірки, що вмирає, щодо туманності.

Хоча про цю туманність ще багато чого належить дізнатися, зрозуміло, що вона створена зіркою, яка перебуває на завершальному етапі свого життя. У цей період зірки скидають у космос свої зовнішні шари.

Але астрономи поки що не знають, яка зірка знаходиться в центрі туманності. Коли було відкрито PMR 1, вчені вважали, що туманність створена зіркою типу Вольфа-Райє, яка є одним з найбільш екстремальних типів масивних зірок. Зірки Вольфа-Райє настільки нестабільні, що втрачають масу з величезною швидкістю. Потім ця викинута речовина утворює туманність Вольфа-Райє, перш ніж сама зірка в кінцевому підсумку вибухає як наднова.

Але всередині туманності може перебувати і менш масивна зірка, схожа на Сонце. У цьому випадку PMR 1 є планетарною туманністю, створеною зіркою, яка перетворилася на червоного гіганта і скидає свої зовнішні шари. В кінцевому підсумку ця зірка перетвориться на білий карлик розміром із Землю.

Астрономи продовжать вивчати туманність PMR 1 і нові дані, можливо, допоможуть зрозуміти, яка зірка її створила.

