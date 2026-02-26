Астрономи зробили найбільшу фотографію центру Чумацького Шляху: що вони там побачили (фото)

За допомогою радіотелескопа ALMA вдалося отримати найдетальніше зображення холодного газу, з якого формуються нові зірки в самому центрі нашої галактики.

Астрономи з Європейської південної обсерваторії показали вражаючу фотографію Центральної молекулярної зони Чумацького Шляху. Тут знаходиться холодний газ, за допомогою якого формуються нові зірки. Це одне з найекстремальніших місць у нашій галактиці, яке розташоване поруч із центральною надмасивною чорною дірою Чумацького Шляху. Завдяки найбільшому зображенню ядра нашої галактики, яке коли-небудь робив радіотелескоп ALMA, астрономи змогли вивчити холодний міжзоряний газ із безпрецедентною деталізацією. Вивчаючи, як народжуються зірки в Центральній молекулярній зоні, астрономи можуть краще зрозуміти, як еволюціонували галактики, пише Phys.

На фотографії показана Центральна молекулярна зона Чумацького Шляху, яка розташована поруч із надмасивною чорною дірою Стрілець А* на відстані приблизно 25 000 світлових років від нас. У цій ділянці космосу розміром приблизно 650 світлових років знаходиться холодний міжзоряний газ, з якого утворюються зірки. Світловий рік дорівнює майже 9,7 трильйона кілометрів. За словами вчених, це одне з найбільш екстремальних місць у нашій галактиці.

Це спостереження дає унікальну інформацію про холодний міжзоряний газ у Центральній молекулярній зоні, адже вперше його вдалося вивчити з дуже високою деталізацією.

Центральна молекулярна зона в ядрі Чумацького Шляху Фото: ESO

За словами вчених, єдиним ядром галактики, яке можна вивчити з такою високою деталізацією є ядро Чумацького Шляху. Отримані дані розкривають особливості Центральної молекулярної зони як ніколи раніше. Астрономи змогли виділити газові структури розміром у десятки світлових років, а також невеликі газові хмари навколо окремих зірок.

Астрономи змогли визначити наявність десятків різних молекул у холодному молекулярному газі, від простих, як-от монооксид кремнію, до складніших органічних молекул, як-от метанол, ацетон або етанол.

Холодний молекулярний газ переміщується і живить згустки матерії, з яких у результаті гравітаційного стиснення народжуються зірки. Вчені знають, як відбувається цей процес на околицях Чумацького Шляху, але в центрі нашої галактики ці події мають більш екстремальний характер через умови навколишнього середовища.

Місцезнаходження Центральної молекулярної зони в ядрі Чумацького Шляху Фото: ESO

За словами астрономів, у центрі Чумацького Шляху розташовані одні з наймасивніших зірок, багато з яких живуть швидко і вмирають молодими. Їхнє життя закінчується потужними вибухами наднових. Астрономи за допомогою нових даних хочуть краще зрозуміти, як ці зоряні вибухи впливають на народження нових зірок і чи підтверджуються наявні теорії зореутворення в екстремальних умовах.

Вивчаючи, як народжуються зірки в Центральній молекулярній зоні, астрономи можуть краще зрозуміти, як еволюціонували галактики. Вчені вважають, що цей центральний регіон Чумацького Шляху регіон має багато спільних рис із галактиками з раннього Всесвіту, де зірки формувалися в хаотичних, екстремальних умовах.

