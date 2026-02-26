NASA назвало причину евакуації екіпажу з космічної станції: це сталося вперше (фото)

Стало відоме ім'я астронавта, через якого сталася перша в історії Міжнародної космічний станції (МКС) медична евакуація екіпажу.

15 січня на Землю з МКС раніше терміну повернулися четверо астронавтів місії Crew-11. Ця перша в історії МКС медична евакуація відбулася через проблеми зі здоров'ям, що виникли в одного з членів екіпажу. Тепер NASA нарешті назвало ім'я цього астронавта, але що з ним сталося, поки залишається загадкою, пише Space.

У січні на місяць раніше запланованого терміну МКС залишили астронавти NASA Майкл Фінк, Зена Кардман, а також японець Кія Юї і росіянин Олег Платонов. NASA не називало ім'я астронавта, у якого виникли проблеми зі здоров'ям, що призвело до екстреної евакуації екіпажу з космічної станції.

Тепер же стало відомо, що проблеми виникли у Майкла Фінка. Він заявив, що у нього стався медичний інцидент, який потребував негайної допомоги інших членів екіпажу. Також астронавт NASA повідомив, що вирішення проблеми зі здоров'ям можна було здійснити тільки за допомогою обладнання на Землі.

Екіпаж місії Crew-11. Зліва направо: Олег Платонов, Майк Фінк, Зена Кардман і Кімія Юї Фото: SpaceX

Водночас NASA досі тримає в секреті, яка саме виникла проблема зі здоров'ям у Фінка, дотримуючись політики медичної конфіденційності. Досі незрозуміло, чи становила ця медична проблема загрозу для життя, і як члени екіпажу МКС змогли впоратися із ситуацією.

Фінк також повідомив, що зараз почувається добре.

Проблема зі здоров'ям виникла у Фінка 7 січня, а вже 8 січня NASA оголосило, що місія Crew-11 завершиться раніше терміну. Після того, як МКС покинули астронавти місії Crew-11 і повернулися на Землю 15 січня, на борту космічної станції залишився мінімальний екіпаж із трьох осіб.

Тому NASA довелося трохи раніше відправити на МКС новий екіпаж у рамках місії Crew-12. Запуск відбувся 13 лютого, і нові астронавти відтоді перебувають на орбіті. Таким чином на МКС знову екіпаж із семи осіб, що дає змогу підтримувати стабільну роботу орбітальної станції.

