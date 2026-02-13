NASA відправило астронавтів на МКС: не вистачає людей після термінової евакуації екіпажу (відео)

Четверо астронавтів місії Crew-12 поповнять екіпаж МКС і таким чином на орбітальній станції буде знову сім осіб. Саме така кількість астронавтів необхідна для нормальної роботи космічної станції.

У п'ятницю, 13 лютого, о 12:15 за Києвом із Космічного центру NASA імені Кеннеді у штаті Флорида відбувся запуск ракети Falcon 9 компанії SpaceX із прикріпленим космічним кораблем Crew Dragon. Астронавти місії Crew-12 на борту корабля вже досягли навколоземної орбіти і незабаром мають опинитися на борту Міжнародної космічної станції МКС, яка відчуває брак персоналу, пише Space.

Запуск ракети можна дивитися з позначки 3:33:00

З 15 січня, після того як на Землю раніше терміну повернулися астронавти місії Crew-11, як уже писав Фокус, на МКС залишилося лише 3 астронавти, хоча оптимальний екіпаж має складатися із семи осіб. Тоді NASA провів першу в історії МКС медичну евакуацію екіпажу, хоча досі невідомо, що і з ким з астронавтів сталося.

Тепер же NASA відправило на орбіту чотирьох астронавтів місії Crew-12, завдяки яким буде знову досягнуто нормальної чисельності екіпажу МКС. На орбіту вирушили астронавти NASA Джессіка Меїр і Джек Гетевей, астронавт Європейського космічного агентства Софі Адено і російський астронавт Андрій Федяєв. Це вже другий політ на МКС для Меїр і Федяєва і перший для Гетевея і Адено.

Екіпаж місії Crew-12. Зліва направо: Андрій Федяєв, Джессіка Меїр, Джек Гетевей, Софі Адено Фото: solar-system

Перший ступінь ракети Falcon 9 відокремився від верхнього ступеня приблизно через 2,5 хвилини після старту й успішно повернувся назад на землю. Тим часом верхній ступінь ракети Falcon 9 продовжив свій шлях на орбіту і відокремився від космічного корабля Crew Dragon після досягнення потрібної висоти.

Астронавти місії Crew-12 проведуть понад 30 годин на орбіті в гонитві за МКС. Очікується, що стикування корабля з орбітальною станцією відбудеться приблизно о 22:15 за Києвом у суботу, 14 лютого. Астронавти перебуватимуть на МКС до жовтня.

Під час перебування в космосі ця четвірка продовжить дослідження впливу мікрогравітації на фізіологію людини і проводитиме технічне обслуговування МКС під час двох виходів у відкритий космос.

Запуск місії Crew-12 було відкладено на два дні через сильний вітер та інші несприятливі погодні умови, як уже писав Фокус. За планом NASA він мав відбутися 15 лютого, але більш раннє повернення місії Crew-11 змінило ці плани.

Нагадуємо, що польоти ракети Falcon 9 також були ненадовго припинені після того, як 2 лютого нижній ступінь ракети не зміг завершити запланований спуск з орбіти. Польоти ракети компанії SpaceX відновилися 6 лютого.

Фокус також писав про те, що ракета Vulcan Centaur загорілася під час запуску супутників-шпигунів у космос. Незважаючи на чергову аварію, що виникла в одному з прискорювачів ракети Vulcan Centaur, вона змогла вивести на орбіту розвідувальні супутники для Пентагону. Це вже друга подібна аварія для ракети Vulcan Centaur, яка здійснила всього чотири запуски.