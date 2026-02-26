Астрономи виявили в космосі велику проблему для сучасної фізики

Світло від початку Всесвіту, мабуть, обертається, але поки незрозуміло, що саме викликає це обертання. Можливо, за цим стоїть загадкова темна матерія.

Астрономи, які вивчають реліктове випромінювання, виявили свідчення космічного подвійного променезаломлення. Для пояснення цього явища може знадобитися нова фізика. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише IFLScience.

Реліктове випромінювання — це слабке і майже однорідне випромінювання, що залишилося від найбільш раннього світла у Всесвіті. Це світло було випущено приблизно через 380 000 років після Великого вибуху, коли у Всесвіті знизилася температура, що дало змогу протонам і електронам створити атоми. Після цього світло змогло поширитися Всесвітом, адже він став прозорим для світла.

За словами вчених, реліктове випромінювання являє собою найдавніше світло у Всесвіті, яке можуть виявити телескопи. Що було до цього у Всесвіті астрономи побачити не можуть, адже світло не могло проходити через космос. Але саме реліктове випромінювання допомагає вченим наблизитися до розгадки секретів народження і перших етапів еволюції Всесвіту.

Зараз реліктове випромінювання пронизує весь космос. Воно дуже добре узгоджується зі стандартною космологічною моделлю, що описує еволюцію Всесвіту від народження до наших днів. Але є кілька аномалій у реліктовому випромінюванні, які вказують на те, що існують загадки, які належить ще вирішити.

Автори дослідження виявили нову аномалію в реліктовому випромінюванні, названу як космічне подвійне променезаломлення. Це оптична властивість, за якої показник заломлення залежить від напрямку поширення світла.

Поляризація — це процес, за якого коливання хвилі світла обмежуються однією площиною, перпендикулярною до напрямку поширення світла. Як правило, ця поляризація залишається в тому ж напрямку, коли світло поширюється в космосі.

Астрономи вивчили реліктове випромінювання і порівняли його зі світлом, розсіяним пилом набагато ближче до Землі. У результаті вони виявили свідчення того, що реліктове випромінювання злегка повернулося з моменту своєї появи в ранньому Всесвіті.

Спочатку астрономи оцінили поворот у 0,3 градуса, але потім уточнили це значення до 0,215 градуса за допомогою даних про поляризацію світла. Але навіть такий незначний поворот світла є несподіваним для стандартної космологічної моделі і може вказувати на існування нової фізики, кажуть учені.

Учені припускають, що взаємодія фотонів реліктового випромінювання із загадковою темною матерією і темною енергією може викликати рівномірне обертання цього світла.

Можливо, за цим аномальним явищем стоять аксіони та аксіоноподібні частинки, з яких може складатися темна матерія. Вона становить приблизно 85% маси Всесвіту і пояснює дивне обертання галактик. Також темна матерія, як вважається, не дає змоги галактикам розлетітися на частини і становить каркас структури Всесвіту.

Для посилення аргументів на користь космічного подвійного променезаломлення й уточнення величини обертання реліктового випромінювання з моменту його випускання потрібні подальші дослідження. Тоді вчені зможуть краще зрозуміти, що означає це відкриття для сучасної фізики і стандартної космологічної моделі.

