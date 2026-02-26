Астрономы обнаружили в космосе большую проблему для современной физики

Свет с начала Вселенной, по-видимому, вращается, но пока неясно, что именно вызывает это вращение. Возможно, за этим стоит загадочная темная материя.

Астрономы, изучающие реликтовое излучение обнаружили свидетельства космического двойного лучепреломления. Для объяснения этого явления может потребоваться новая физика. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет IFLScience.

Реликтовое излучение — это слабое и почти однородное излучение, оставшееся от самого раннего света во Вселенной. Этот свет был выпущен примерно через 380 000 лет после Большого взрыва, когда во Вселенной снизилась температура, что позволило протонам и электронам создать атомы. После этого свет смог распространится по Вселенной, ведь она стала прозрачной для света.

По словам ученых, реликтовое излучение представляет собой самый древний свет во Вселенной, который могут обнаружить телескопы. Что было до этого во Вселенной астрономы увидеть не могут, ведь свет не мог проходить через космос. Но именно реликтовое излучение помогает ученым приблизиться к разгадке секретов рождения и первых этапов эволюции Вселенной.

Сейчас реликтовое излучение пронизывает весь космос. Оно очень хорошо согласуется со стандартной космологической моделью, описывающей эволюцию Вселенной от рождения до наших дней. Но есть несколько аномалий в реликтовом излучении, которые указывают на то, что существуют загадки, которые предстоит еще решить.

Авторы исследования обнаружили новую аномалию в реликтовом излучении, названную как космическое двойное лучепреломление. Это оптическое свойство, при котором показатель преломления зависит от направления распространения света.

Поляризация — это процесс, при котором колебания волны света ограничиваются одной плоскостью, перпендикулярной направлению распространения света. Как правило, эта поляризация остается в том же направлении, когда свет распространяется в космосе.

Астрономы изучили реликтовое излучение и сравнили его со светом, рассеянным пылью гораздо ближе к Земле. В результате они обнаружили свидетельства того, что реликтовое излучение слегка повернулось с момента своего появления в ранней Вселенной.

Первоначально астрономы оценили поворот в 0,3 градуса, но затем уточнили это значение до 0,215 градуса с помощью данных о поляризации света. Но даже такой незначительный поворот света является неожиданным для стандартной космологической модели и может указывать на существование новой физики, говорят ученые.

Ученые предполагают, что взаимодействие фотонов реликтового излучения с загадочной темной материей и темной энергией может вызвать равномерное вращение этого света.

Возможно, за этим аномальным явлением стоят аксионы и аксионоподобные частицы, из которых может состоять темная материя. Она составляет примерно 85% массы Вселенной и объясняет странное вращение галактик. Также темная материя, как считается, не позволяет галактикам разлететься на части и составляет каркас структуры Вселенной.

Для усиления аргументов в пользу космического двойного лучепреломления и уточнения величины вращения реликтового излучения с момента его выпускания потребуются дальнейшие исследования. Тогда ученые смогут лучше понять, что означает это открытие для современной физики и стандартной космологической модели.

