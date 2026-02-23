Обнаружена черная дыра, нарушающая правила физики: считалось, что это невозможно

Огромная черная дыра растет в 13 раз быстрее предела скорости роста черных дыр и при этом выпускает излучение. Считалось, что этого не может происходить, но данный объект доказывает обратное.

Астрономы обнаружили в ранней Вселенной сверхмассивную черную дыру, получившую название ID830, которая чрезвычайно активно поглощает окружающую материю. Она не только в 13 раз превышает предел скорости роста черных дыр, но и создает рентгеновское и радиоволновое излучение. Считалось, что эти две особенности не могут сосуществовать одновременно у черных дыр. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal, пишет Live Science.

Астрономы обнаружили сверхмассивную черную дыру ID830 в центре одной из далеких галактик благодаря тому, то она является квазаром. Если черная дыра очень активно поглощает материю, то окружающий черную дыру диск и вещества начинает выпускать излучение.

Эта черная дыра выпускает со своих полюсов радиоволновое излучение, а окружающий диск и з вещества – мощное рентгеновское излучение. При этом черная дыра, как показало наблюдение растет с невероятной скоростью. Ни такой скорости роста, ни одновременного выброса двух типов излучения во время этого процесса астрономы еще никогда не видели.

По оценкам ученых, черная дыра ID830 имеет массу в 440 миллионов раз большую массы Солнца. То есть она в 100 раз массивнее черной дыры в центре нашей галактики Млечный Путь. При этом астрономы увидели эту сверхмассивную черную дыру такой, какой она была примерно через 1,8 млрд лет после Большого взрыва, то есть 12 млрд лет назад.

На самом деле черные дыры поглощают не всю материю, которая оказывается в зоне их гравитационного влияния и при этом процесс поглощения происходит постепенно. Считается, что существует предел скорости роста черных дыры – предел Эддингтона. Когда черная дыра поглощает определенное количество материи, то включается механизм саморегуляции роста, который прекращает на некоторое время дальнейшее поглощение материи.

Существует теория, что некоторые черны дыры могут превышать предел Эддингтона, то есть увеличивать скорость поглощения материи в течение коротких периодов времени. Но ученые считали, что слишком сильно превысить предел Эддингтона черные дыры нем могут. Новое открытие говорит об обратном.

Черная дыра ID830 поглощает такое количество массы, которое в 13 раз превышает предел Эддингтона, что бросает вызов современным теориям. Астрономы считают, что такой, казалось бы, невозможный рост черной дыры обусловлен внезапным притоком газа, который мог возникнуть из-за того, что черная дыра поглотила огромную звезду или же массивное газовое облако.

Черная дыра ID830 также одновременно выпускает радиоволновое и рентгеновское излучение. Считалось, что слишком быстрый рост и выброс таких типов излучения не могут сосуществовать одновременно у черных дыр. Это значит, что существую неизвестные физические механизмы, которые еще предстоит обнаружить ученым.

Что еще важно, ID830 также демонстрирует, как сверхмассивные черные дыры могут регулировать рост галактик в ранней Вселенной. Когда черная дыра поглощает материю, превышая известный предел, энергия от ее излучения может нагревать и рассеивать газ в межзвездной среде, подавляя образование новых звезд. Ученые считают, что такие древние сверхмассивные черные дыры, как ID830, могли стать огромными за счет за счет эволюции своих галактик.

