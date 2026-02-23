Редкий парад планет можно увидеть в вечернем небе на этой неделе

Сразу 6 планет Солнечной системы будут находиться визуально близко после захода Солнца в субботу, 28 февраля.

Шесть соседей Земли появятся в вечернем небе в субботу, 28 февраля, во время так называемого парада планет. Это явление, когда визуально кажется, что несколько планет Солнечной системы находятся близко друг другу. Очередной парад планет является редким, ведь не часто можно увидеть сразу 6 планет, расположенных рядом на небе. Но увидеть это явление будет не очень просто, пишет Live Science.

Если в субботу, 28 февраля, будет ясное небо и беспрепятственный обзор, то стоит посмотреть после захода Солнца на запад. Там можно будет увидеть, что планеты Венера, Меркурий, Сатурн, а также Нептун, Уран и Юпитер находятся достаточно близко друг к другу в вечернем небе.

Но Венера, Меркурий, Сатурн и Нептун появятся лишь ненадолго после захода Солнца. Венера, Меркурий и Сатурн должны быть видны невооруженным глазом, хотя может понадобится бинокль. Венера и Меркурий будут находится ближе всего к горизонту, а Сатурн — выше.

Нептун будет находиться прямо рядом с Сатурном, но для хорошего наблюдения за Нептуном потребуется телескоп. Эти четыре планеты будут видны на небе примерно через полчаса после захода Солнца и останутся там еще примерно 45 минут.

После наблюдения за Венерой, Меркурием, Сатурном и Нептуном, посмотрите высоко на юг, где в созвездии Близнецов будет виден Юпитер. Он будет очень ярко светить, поэтому его будет легко найти. Три звезды в поясе Ориона будут находится примерно посередине между четырьмя другими планетами и Юпитером. Эта планета будет излучать постоянный беловатый свет, а не мерцающий, как звезды.

Седьмая планета, Уран, также будет видна на ночном небе, но лучше всего ее можно будет увидеть в бинокль или небольшой телескоп. Чтобы найти Уран, воспользуйтесь поясом Ориона, следуя за его тремя звездами, Альнитаком, Альниламом и Минтакой, вверх, пока не увидите мерцающее рассеянное скопление Плеяды. Уран будет находиться чуть ниже Плеяд, в созвездии Тельца.

Также вечером 28 февраля Луна будет находится рядом с другим известным звездным скоплением. Луна, освещенная примерно на 92% приблизится к скоплению Улей (оно также называется M44 и NGC 2632), которое содержит примерно 1000 звезд и расположено примерно в 577 световых годах от нас.

Через несколько дней после парада планет, а именно 3 марта, можно будет наблюдать за полным лунным затмением. Полная Луна пройдет через тень Земли и ее поверхность будет иметь красноватый оттенок.

