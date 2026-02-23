Инопланетяне скорее всего существуют: информация засекречена Пентагоном, — ученый из Гарварда

Астроном Ави Леб заявил о том, что информация о необъяснимых явлениях, которые могут быть связаны с появлением инопланетян, часто игнорируется в Пентагоне.

После того как недавно бывший президент США Барак Обама сообщил о том, что он верит в существование инопланетян, хотя и не видел их, астроном Ави Леб из Гарварда заявил, что скорее всего мы не одиноки во Вселенной. Это произошло в эфире американского телеканала Newsmax.

Ави Леб известен тем, что настаивает на существовании развитых внеземных цивилизаций, которые могли посещать Солнечную систему и отправлять свои зонды в окрестности Земли. Еще недавно Леб был сторонником идеи о том, что межзвездный объект 3I/ATLAS на самом деле может быть космическим кораблем инопланетян, а не кометой из другой звездной системы.

Во время интервью Леб заявил, что скорее всего мы не одиноки во Вселенной. Но главный вопрос состоит в том, посещают ли инопланетяне нас прямо сейчас.

Астроном добавил, что правительство США, по-видимому, располагает данными, указывающими на необъяснимые явления, связанные с внеземными цивилизациями.

"Похоже, у правительства США есть данные, указывающие на вещи, которые до конца не изучены", — сказал ученый из Гарварда.

Однако он предположил, что такая на такую информацию часто не обращают внимание в Пентагоне.

"Очень часто подобные вещи игнорируются, потому что они не касаются национальной безопасности. Люди, которые анализируют данные, просто не могут в этом разобраться", — сказал Леб.

Он добавил, что чиновники также могут избегать этой информации, ведь "они предпочитают, чтобы их не проверяли, потому что если они не могут что-то понять, это может быть похоже на китайский шпионский аэростат… Конгресс следит за ними".

По словам Леба, по этой причине существует множество засекреченных данных, которые потенциально могут представлять интерес для научного сообщества. Астроном считает, что ученые должны иметь доступ к этой информации, чтобы помочь в ее анализе.

"Правительство не является научной организацией, поэтому ученые могли бы помочь разобраться в этом, особенно если речь идет об объектах, которые попали сюда не из Солнечной системы. Они прибыли с другой звезды", — сказал Леб.

По словам Леба, в одной только нашей галактике Млечный Путь насчитывается 100 миллиардов звезд, подобных Солнцу. Он добавил, что для пересечения всей галактики Млечный Путь со скоростью космического аппарата "Вояджер-1", построенного с использованием технологий 1970-х годов, требуется менее миллиарда лет, и что большинство звеззд образовались за миллиарды лет до Солнца.

"У внеземных цивилизаций было достаточно времени, чтобы прибыть к нам", — сказал Леб.

