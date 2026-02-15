"Они существуют": Обама раскрыл неожиданные данные о пришельцах и Зоне 51 (видео)

Бывший президент США Барак Обама заявил, что пришельцы существуют, однако лично он "ни одного из них не видел". Также экс-глава Белого Дома раскрыл некоторые данные о Зоне 51, которую конспирологи тесно связывают с внеземной жизнью.

По словам Обамы, он лично убежден в том, что существование внеземной жизни является настоящим, однако сам он не видел ни одного представителя инопланетян. Об этом политик рассказал в интервью журналисту Брайану Тайлеру Коэну.

На вопрос о существовании внеземной жизни, 44-й президент США ответил, что пришельцы действительно существуют. В то же время Обама добавил к своему ответу, что собственными глазами не видел ни одного из них.

"Они — настоящие, но я ни одного из них не видел. И их не держат в этой...", — сказал экс-президент США, когда журналист добавил: Зоне 51?".

Бывший глава Белого Дома подтвердил слова Коэна, добавив некоторых подробностей об этом обсуждаемом объекте среди конспирологов. По словам Обамы, это место не имеет подземных тоннелей или хранилищ, где держат представителей внеземных цивилизаций.

"Да, в Зоне 51. Там нет никаких подземных хранилищ, если только не существует грандиозный заговор и это скрывают, даже от президента Соединенных Штатов", — сказал политик.

Обама утверждает, что первое, чем он поинтересовался, как стал главой государства, это вопрос о существовании инопланетян. В то же время экс-президент добавляет, что именно существование внеземной жизни является наиболее частым вопросом, о чем его спрашивают.

Ранее Фокус рассказывал о том, чем на самом деле является знаменитая Зона 51. Зону 51 в США часто связывают с испытаниями внеземных технологий и с появлением НЛО, и это неудивительно, ведь это строго засекреченный военный объект.

Впоследствии стало известно, что инопланетяне живут на краю Солнечной системы. На спутнике предпоследней планеты Солнечной системы, возможно, существует подземный океан, и может быть даже внеземная жизнь.