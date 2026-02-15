"Вони існують": Обама розкрив неочікувані дані про прибульців і Зону 51 (відео)

Колишній президент США Барак Обама заявив, що прибульці існують, однак особисто він "жодного з них не бачив". Також ексглава Білого Дому розкрив деякі дані про Зону 51, яку конспірологи тісно пов'язують з позаземним життям.

За словами Обами, він особисто переконаний в тому, що існування позаземного життя є справжнім, однак сам він не бачив жодного представника інопланетян. Про це політик розповів у інтерв'ю журналісту Браяну Тайлеру Коену.

На запитання про існування позаземного життя, 44-й президент США відповів, що прибульці справді існують. Водночас Обама додав до своєї відповіді, що власними очима не бачив жодного з них.

"Вони — справжні, але я жодного з них не бачив. І їх не тримають у цій…", — сказав експрезидент США, коли журналіст додав: Зоні 51?".

Колишній очільник Білого Дому підтвердив слова Коена, додавши деяких подробиць про цей обговорюваний об'єкт серед конспірологів. За словами Обами, це місце не має підземних тунелів чи сховищ, де тримають представників позаземних цивілізацій.

"Так, у Зоні 51. Там немає ніяких підземних сховищ, якщо тільки не існує грандіозна змова і це приховують, навіть від президента Сполучених Штатів", — сказав політик.

Обама стверджує, що перше, чим він поцікавився, як став главою держави, це питання про існування інопланетян. Водночас експрезидент додає, що саме існування позаземного життя є найбільш частим питанням, про що його запитують.

