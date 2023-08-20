Знаменитая Зона 51: этот объект на самом деле не тот, каким его считают некоторые люди (фото)

Зону 51 в США часто связывают с испытаниями внеземных технологий и с появлением НЛО и это неудивительно, ведь это строго засекреченный военный объект.

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Знаменитая Зона 51, которую некоторые приверженцы теории заговора связывают с появлением НЛО и испытанием внеземных технологий, является одним из самых секретных военных объектов в США. Только 10 лет назад правительство этой страны официально признало ее существование. Но до сих некоторые люди считают, что правительство скрывает от общественности тот факт, что инопланетяне посещали Землю и их технологии активно используют. Кристофер Николс из Университета штата Огайо, США, объясняет с чем это связано и есть ли там инопланетные технологии, пишет ScienceAlert.

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"Я уверен, что Зона 51 никоим образом не связано с пришельцами из космоса. Эти слухи последующие теории заговора появились в следствие испытаний немного необычных самолетов. Но это земные технологии", — говорит Николс.

Секретный военный объект под названием Зона 51 находится в штате Невада в 161 км от Лас-Вегаса. Он находится на охраняемой территории испытательного и тренировочного полигона ВВС США. Именно здесь в начале Холодной войны проводились испытания новых секретных самолетов.

Секретный военный объект под названием Зона 51 находится в штате Невада в 161 км от Лас-Вегаса Фото: The Conversation

"В 50-годы США и СССР разрабатывали новые технологии, чтобы получить военное преимущество и все они держались в секрете. Одна из таких технологических разработок касалась создания новейших самолетов- разведчиков, которые могли бы эффективно шпионить за врагом", — говорит Николс.

Одним из таких новых самолетов был U-2. Он мог летать выше, чем другие самолеты, и был создан для полета над целями по всему миру, чтобы делать фотографии с высоким разрешением. В 1955 году специально Зону 51 выбрали для проведения испытаний нового самолета из-за ее удаленности, ведь таким образом все можно было сохранить в секрете.

Самолет U-2 Фото: Wikipedia

Еще одним секретным самолетом-разведчиком был А-12, первый полет которого состоялся в 1962 году.

"У этого самолета был выпуклый дискообразный центр для дополнительного топлива. Его форма и блестящий титановый корпус вполне могли быть причиной появления сообщений о том, что некоторые люди видели в небе сферические космические корабли или летающие тарелки", — говорит Николс.

Самолет A-12 Фото: Wikipedia

Третьим самолетом, имеющим необычную форму, стал истребитель-невидимка F-117, испытание которого в Зоне 51 впервые прошло в 1981 году.

"В 50-е и 60-е годы прошлого века в прессе появилось много сообщений о летающих тарелках, которые, как считалось, принадлежат инопланетянам. Это привлекло особое внимание к Зоне 51. Теории заговора, которые касались НЛО появились из-за секретности этого объекта, а также из-за того, что люди раньше не видели самолетов с необычными формами", — говорит Николс.

Самолет F-117 Фото: Wikipedia

Почти 70 лет США скрывали существование Зоны 51 и это привело к слухам о том, что здесь находится разбившийся корабль инопланетян и правительство активно использует внеземные технологии. Некоторые люди верили и верят до сих пор, что даже настоящие инопланетяне работают в этом секретном объекте. Эти слухи подогревали и многочисленные сообщения о крушении НЛО в этом районе.

"Многие сообщения о наблюдениях НЛО почти точно совпадают с датами и временем полетов засекреченных экспериментальных самолетов. Поэтому нет никаких оснований думать, что в Зоне 51 происходит что-то необычное", — говорит Николс.

Фокус уже писал о том, что ученые предложили новую версию того, почему люди до сих пор так и не нашли признаков существования внеземного разума. Теория несколько необычна, но подкреплена научными доводами.