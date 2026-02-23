Інопланетяни найімовірніше існують: інформація засекречена Пентагоном, — учений із Гарварду

Астроном Аві Леб заявив про те, що інформація про незрозумілі явища, які можуть бути пов'язані з появою інопланетян, часто ігнорується в Пентагоні.

Після того, як нещодавно колишній президент США Барак Обама повідомив про те, що він вірить в існування інопланетян, хоча й не бачив їх, астроном Аві Леб із Гарварду заявив, що, найімовірніше, ми не самотні у Всесвіті. Це сталося в ефірі американського телеканалу Newsmax.

Аві Леб відомий тим, що наполягає на існуванні розвинених позаземних цивілізацій, які могли відвідувати Сонячну систему і відправляти свої зонди в околиці Землі. Ще недавно Леб був прихильником ідеї про те, що міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS насправді може бути космічним кораблем інопланетян, а не кометою з іншої зоряної системи.

Під час інтерв'ю Леб заявив, що найімовірніше ми не самотні у Всесвіті. Але головне питання полягає в тому, чи відвідують інопланетяни нас просто зараз.

Астроном додав, що уряд США, мабуть, має у своєму розпорядженні дані, що вказують на незрозумілі явища, пов'язані з позаземними цивілізаціями.

"Схоже, в уряду США є дані, що вказують на речі, які до кінця не вивчені", — сказав учений із Гарварду.

Однак він припустив, що така на таку інформацію часто не звертають увагу в Пентагоні.

"Дуже часто подібні речі ігноруються, тому що вони не стосуються національної безпеки. Люди, які аналізують дані, просто не можуть у цьому розібратися", — сказав Леб.

Він додав, що чиновники також можуть уникати цієї інформації, адже "вони вважають за краще, щоб їх не перевіряли, тому що якщо вони не можуть щось зрозуміти, це може бути схоже на китайський шпигунський аеростат... Конгрес стежить за ними".

За словами Леба, з цієї причини існує безліч засекречених даних, які потенційно можуть становити інтерес для наукової спільноти. Астроном вважає, що вчені повинні мати доступ до цієї інформації, щоб допомогти в її аналізі.

"Уряд не є науковою організацією, тому вчені могли б допомогти розібратися в цьому, особливо якщо йдеться про об'єкти, які потрапили сюди не з Сонячної системи. Вони прибули з іншої зірки", — сказав Леб.

За словами Леба, в одній тільки нашій галактиці Чумацький Шлях налічується 100 мільярдів зірок, подібних до Сонця. Він додав, що для перетину всієї галактики Чумацький Шлях зі швидкістю космічного апарату "Вояджер-1", побудованого з використанням технологій 1970-х років, потрібно менше мільярда років, і що більшість зірок утворилися за мільярди років до Сонця.

"У позаземних цивілізацій було достатньо часу, щоб прибути до нас", — сказав Леб.

