У них вірить Обама: вчені назвали світи, де можуть жити інопланетяни, навіть у Сонячній системі

У нашій галактиці знаходиться так багато планет, що деякі з них можуть бути придатними для життя. Існує висока ймовірність того, що на деяких із них могло виникнути позаземне життя.

Пошуки інопланетян нещодавно набули несподіваного повороту після того, як колишній президент США Барак Обама заявив про те, що він вірить у те, що інопланетяни існують. Хоча Обама додав, що він ніколи їх не бачив і не знає, де вони знаходяться. Деякі вчені згодні з тим, що ми не самотні у Всесвіті і на інших світах може існувати позаземне життя. Вважається, що інопланетяни можуть жити на схожих на Землю планетах, де на поверхні існує вода в рідкому вигляді, які обертаються навколо інших зірок. З іншого боку, позаземне життя може існувати і в Сонячній системі. Наразі вчені вважають найбільш ворітними кандидатами на роль населених світів кілька планет, також супутників планет у нашій Сонячній системі, пише Daily Mail.

Згідно з сучасними теоріями, позаземне життя може зародитися на планетах, які відносяться до світів земної групи, тобто схожі на Землю, і вони мають перебувати в зоні населеності своєї зірки. У цій зоні умови дозволяють існувати воді в рідкому вигляді на поверхні планети. А вода є ключовим компонентом для життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо. Далі представлені світи, де, як вважають учені, можуть жити інопланетяни.

Планета TRAPPIST-1e

TRAPPIST-1 — це маленька зірка класу червоний карлик, яка менша і холодніша за Сонце. Вона розташована на відстані 40 світлових років від нас. Три з семи відомих планет, які обертаються навколо цієї зірки, знаходяться в зоні населеності.

Але найімовірнішим кандидатом на роль населеного світу в цій системі є кам'яниста планета TRAPPIST-1e, четверта за відстанню від своєї зірки. Маса цієї планети становить 0,692 маси Землі.

Хоча TRAPPIST-1e знаходиться дуже близько до своєї зірки, але та настільки холодна, що на поверхні планети все ще може існувати рідка вода.

Нещодавні спостереження засвідчили, що у цієї планети, ймовірно, є атмосфера, що підвищує ймовірність збереження рідкої води на планеті, а отже, і ймовірність існування позаземного життя.

Планета K2-18b

Деякі вчені вважають, що кам'яниста планета K2-18b може бути населеною. Ілюстрація Фото: гравитация

Деякі вчені вважають, що кам'яниста планета K2-18b може бути населеною. Вважається, що цей світ, який більший за Землю і розташований на відстані 124 світлових роки від нас, може бути повністю покритий океанами з рідкої води.

Ця планета обертається навколо червоного карлика і перебуває в зоні населеності зірки. Хоча рік на цій планеті триває всього 33 земні дні.

Вчені раніше виявили в атмосфері цієї планети хімічні речовини, які на Землі створюють живі організми, такі як морський фітопланктон. Але не всі вчені згодні з цим відкриттям, хоча цей світ все ж таки може бути населеною планетою, адже планетологи ще мало знають про умови, які мають кам'янисті світи, більші за Землю за розміром.

Планети Kepler-62e і Kepler-62f

Зірка Kepler-62 розташована на відстані 1200 світлових років від нас і належить до класу помаранчевий карлик. Вона приблизно на 30% менша за Сонце і її температура приблизно на 500 градусів Цельсія нижча. При цьому ця зірка існує вже 7 мільярдів років, тоді як Сонце існує тільки 4,6 мільярда років.

У зоні населеності зірки знаходяться кам'янисті планети Kepler-62e і Kepler-62f. Перша приблизно на 60% більша за Землю і рік там триває 122 земні дні, а друга на 40% більша за Землю і рік там триває 267 земних днів.

Існує велика ймовірність того, що на цих планетах є рідка вода, а отже, може існувати позаземне життя, як вважають учені.

Енцелад

Енцелад Фото: NASA

Вчені також вважають, що одні з найімовірніших місць для виявлення позаземного життя знаходяться в нашій Сонячній системі. Наприклад, таким місцем є супутник Сатурна Енцелад, під поверхнею якого ховається океан з рідкої води. На це вказують викиди цієї води з-під поверхні.

Енцелад, діаметр якого становить 500 км, є шостим за величиною супутником Сатурна. Температура на поверхні опускається до мінус 200 градусів Цельсія. Але в підземному океані може бути тепло і там може існувати позаземне життя.

Нещодавні дослідження, засновані на даних космічного апарату "Кассіні", показали, що викиди води з-під поверхні містять складні молекули, які можуть призвести до появи життя.

Титан

Титан Фото: solar-system

Титан, ще один крижаний супутник Сатурна, також є найімовірнішим місцем, де може існувати позаземне життя.

Раніше вчені думали, що під поверхнею Титана є величезний океан, де може процвітати життя, враховуючи виявлені органічні молекули. Тепер же вчені, на основі нових даних, дійшли висновку, що під поверхнею Титана можуть знаходитися кишені з теплої прісної води, де повинні бути умови для існування простого життя.

