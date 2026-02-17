В них верит Обама: ученые назвали миры, где могут жить инопланетяне, даже в Солнечной системе

В нашей галактике находится так много планет, что некоторые из них могут быть пригодными для жизни. Существует высокая вероятность того, что на некоторых из них могла возникнуть внеземная жизнь.

Поиски инопланетян недавно приняли неожиданный поворот после того, как бывший президент США Барак Обама заявил о том, что он верит в то, что инопланетяне существуют. Хотя Обама добавил, что он никогда их не видел и не знает, где они находятся. Некоторые ученые согласны с тем, что мы не одиноки во Вселенной и на других мирах может существовать внеземная жизнь. Считается, что инопланетяне могут жить на похожих на Землю планетах, где на поверхности существует вода в жидком виде, которые вращаются вокруг других звезд. С другой стороны, внеземная жизнь может существовать и в Солнечной системе. Сейчас ученые считают наиболее воротными кандидатами на роль обитаемых миров несколько планет, также спутников планет в нашей Солнечной системе, пишет Daily Mail.

Согласно современным теориям, внеземная жизнь может зародиться на планетах, которые относятся к мирам земной группы, то есть похожи на Землю, и они должны находится в зоне обитаемости своей звезды. В этой зоне условия позволяют существовать воде в жидком виде на поверхности планеты. А вода является ключевым компонентом для жизни в том виде, в котором мы ее знаем. Далее представлены миры, где, как считают ученые, могут жить инопланетяне.

Планета TRAPPIST–1e

TRAPPIST–1 – это маленькая звезда класса красный карлик, которая меньше и холоднее Солнца. Она находится на расстоянии 40 световых лет от нас. Три из семи известных планет, которые вращаются вокруг этой звезды, находятся в зоне обитаемости.

Но наиболее вероятным кандидатом на роль обитаемого мира в этой системе является каменистая планета TRAPPIST–1e, четвертая по расстоянию от своей звезды. Масса этой планеты составляет 0,692 массы Земли.

Хотя TRAPPIST–1e находится очень близко к своей звезде, но та настолько холодная, что на поверхности планеты все еще может существовать жидкая вода.

Недавние наблюдения показали, что у этой планеты, вероятно, есть атмосфера, что повышает вероятность сохранения жидкой воды на планете, а значит и вероятность существования внеземной жизни.

Планета K2–18b

Некоторые ученые считают, что каменистая планета K2–18b может быть обитаемой. Иллюстрация Фото: New Scientist

Некоторые ученые считают, что каменистая планета K2–18b может быть обитаемой. Считается, что этот мир, который больше Земли и находится на расстоянии 124 световых года от нас, может быть полностью покрыт океанами из жидкой воды.

Эта планета вращается вокруг красного карлика и находится в зоне обитаемости звезды. Хотя год на этой планете длится всего 33 земных дня.

Ученые ранее обнаружили в атмосфере этой планеты химические вещества, которые на Земле создают живые организмы, такие как морской фитопланктон. Но не все ученые согласны с этим открытием, хотя данный мир все же может быть обитаемой планетой, ведь планетологи еще мало знают об условиях, которыми обладают каменистые миры больше Земли по размеру.

Планеты Kepler–62e и Kepler-62f

Звезда Kepler-62 находится на расстоянии 1200 световых лет от нас и принадлежит к классу оранжевый карлик. Она примерно на 30% меньше Солнце и ее температура примерно на 500 градусов Цельсия ниже. При этом данная звезда существует уже 7 миллиардов лет, тогда как Солнце существует только 4,6 миллиарда лет.

В зоне обитаемости звезды находятся каменистые планеты Kepler–62e и Kepler-62f. Первая примерно на 60% больше Земли и год там длится 122 земных дня, а вторая на 40 % больше Земли и год там длится 267 земных дней.

Существует большая вероятность того, что на этих планетах есть жидкая вода, а значит может существовать внеземная жизнь, как считают ученые.

Энцелад

Энцелад Фото: NASA

Ученые также считают, что одни из наиболее вероятных мест для обнаружения внеземной жизни находятся в нашей Солнечной системе.Например, таким местом является спутник Сатурна Энцелад, под поверхностью которого скрывается океан из жидкой воды. На это указывают выбросы этой воды из-под поверхности.

Энцелад, диаметр которого составляет 500 км, является шестым по величине спутником Сатурна. Температура на поверхности опускается до минус 200 градусов Цельсия. Но в подземном океане может быть тепло и там может существовать внеземная жизнь.

Недавние исследования, основанные на данных космического аппарата "Кассини" показали, что выбросы воды из-под поверхности содержат сложные молекулы, которые могут привести к появлению жизни.

Титан

Титан Фото: NASA

Титан, еще один ледяной спутник Сатурна, также является наиболее вероятным местом, где может существовать внеземная жизнь.

Раньше ученые думали, что под поверхностью Титана есть огромный океан, где может процветать жизнь, учитывая обнаруженные органические молекулы. Теперь же ученые, на основе новых данных, пришли к выводу, что под поверхностью Титана могут находиться карманы из теплой пресной воды, где должны быть условия для существования простой жизни.

