В Землю врезался космический луч с очень высокой энергией: никто не знает, откуда он взялся

Космический луч, который представляет собой высокоэнергетическую частицу, обладает второй по мощности энергией из всех частиц, которые когда-либо сталкивались с нашей планетой.

Ученые обнаружили частицу с невероятно высокой энергией, которая прибыла не из нашей галактики, но что вызвало ее появление пока неизвестно. Эта частица обладает в 40 миллионов раз большей энергией, чем частицы, ускоренные крупнейшим в мире ускорителем частиц — Большим адронным коллайдером. Астрофизики уже несколько лет пытаются выяснить источник ее происхождения. Новое исследование, опубликованное в журнале The Astrophysical Journal, дает новые подсказки о том, откуда она могла появиться, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Космический луч — что это?

Космические лучи представляют собой заряженные частицы, в основном протоны и электроны, которые перемещаются по космосу почти со скоростью света. Многие из них врезаются в Землю, где их фиксируют специальные детекторы. Космические лучи с очень высокой энергией, как считается, прилетают из-за пределов нашей галактики Млечный Путь. Точный источник таких высокоэнергетических космических лучей до сих пор неизвестен.

Загадочный космический луч врезался в Землю

Обнаруженная в 2021 году астрофизиками новая частица с чрезвычайно высокой энергией получила название Аматэрасу в честь японской богини Солнца. Эта частица обладает в 40 миллионов раз большей энергией, чем частицы, ускоренные крупнейшим в мире ускорителем частиц — Большим адронным коллайдером. Эта частица является примером космического луча. Это второй по количеству энергии космический луч из всех, которые врезались в Землю, после космического луча Oh-My-God, обнаруженного в 1991 году.

Такие высокоэнергетические частицы встречаются чрезвычайно редко, поэтому астрофизики пытаются выяснить источник их происхождения. Пока что самые популярные теории указывают на то, что они могут возникать во время взрыва сверхновых (смерть массивных звезд) или же в области вокруг сверхмассивных черных дыр, которые находятся в центрах галактик. Какой-то механизм должен ускорять эти частицы до невероятно высокой энергии, но какой именно пока непонятно.

Источник таинственной высокоэнергетической частицы Аматэрасу

Источник происхождения частицы Аматэрасу остается загадкой уже несколько лет. Ранее астрофизики проследили траекторию движения космического луча до предполагаемого источника, но обнаружили в космосе никакого высокоэнергетического объекта или явления, которые могли бы быть источником этой частицы. Ученые предположили, что частица Аматэрасу могли прибыть к нам из Местного войда, области с низкой плотностью материи, космической пустоты, где практически нет никаких астрономических объектов. Но если эта частица прибыла из войда, где нет источников высокоэнергетических космических лучей, то что же является ее источником?

Авторы нового исследования пришли к выводу, что происхождение частицы Аматэрасу не связано с Местным войдом. Вероятно, источник этой высокоэнергетической частицы находится в одной из соседних галактик, где происходит бурное образование новых звезд. На это указывает новый анализ траектории движения космического луча к Земле под воздействием магнитных полей.

Астрофизики создали карту вероятных мест, где может находится источник загадочного космического луча, но нужно продолжать исследования, чтобы определить его точное происхождение. Это даст возможность выяснить, что же могло создать такую высокоэнергетическую частицу, которая врезалась в Землю.

По словам ученых, изучение космических лучей с чрезвычайно высокой энергией помогает лучше понять, как Вселенная может ускорять материю до таких энергий, а также определить поведение материи в экстремальных условиях.

Но пока что загадка частицы Аматэрасу не раскрыта, хотя ученые, кажется, стали ближе к ее решению.

Фокус также писал о том, какую форму на самом деле имеет Вселенная. Форма космоса зависит от баланса двух противоборствующих сил: гравитации и расширения, вызванного темной энергией. Вселенная может иметь форму листа, седла или чего-то совершенно иного.