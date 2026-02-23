Рідкісний парад планет можна побачити у вечірньому небі цього тижня

Одразу 6 планет Сонячної системи перебуватимуть візуально близько після заходу Сонця в суботу, 28 лютого.

Шість сусідів Землі з'являться у вечірньому небі в суботу, 28 лютого, під час так званого параду планет. Це явище, коли візуально здається, що кілька планет Сонячної системи знаходяться близько одна до одної. Черговий парад планет є рідкісним, адже не часто можна побачити одразу 6 планет, розташованих поруч на небі. Але побачити це явище буде не дуже просто, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Якщо в суботу, 28 лютого, буде ясне небо і безперешкодний огляд, то варто подивитися після заходу Сонця на захід. Там можна буде побачити, що планети Венера, Меркурій, Сатурн, а також Нептун, Уран і Юпітер перебувають досить близько одна до одної у вечірньому небі.

Але Венера, Меркурій, Сатурн і Нептун з'являться лише ненадовго після заходу Сонця. Венера, Меркурій і Сатурн мають бути видні неозброєним оком, хоча може знадобиться бінокль. Венера і Меркурій будуть розташовані найближче до горизонту, а Сатурн — вище.

Нептун перебуватиме просто поруч із Сатурном, але для гарного спостереження за Нептуном знадобиться телескоп. Ці чотири планети буде видно на небі приблизно через півгодини після заходу Сонця і залишаться там ще приблизно 45 хвилин.

Після спостереження за Венерою, Меркурієм, Сатурном і Нептуном, подивіться високо на південь, де в сузір'ї Близнюків буде видно Юпітер. Він буде дуже яскраво світити, тому його буде легко знайти. Три зірки в поясі Оріона перебуватимуть приблизно посередині між чотирма іншими планетами і Юпітером. Ця планета випромінюватиме постійне білувате світло, а не мерехтливе, як зірки.

Сьому планету, Уран, також буде видно на нічному небі, але найкраще її можна буде побачити в бінокль або невеликий телескоп. Щоб знайти Уран, скористайтеся поясом Оріона, слідуючи за його трьома зірками, Альнітаком, Альніламом і Мінтакою, вгору, поки не побачите мерехтливе розсіяне скупчення Плеяди. Уран перебуватиме трохи нижче Плеяд, у сузір'ї Тельця.

Також увечері 28 лютого Місяць перебуватиме поруч з іншим відомим зоряним скупченням. Місяць, освітлений приблизно на 92%, наблизиться до скупчення Вулик (воно також називається M44 і NGC 2632), яке містить приблизно 1000 зірок і розташоване приблизно за 577 світлових років від нас.

Через кілька днів після параду планет, а саме 3 березня, можна буде спостерігати за повним місячним затемненням. Повний Місяць пройде через тінь Землі і його поверхня матиме червонуватий відтінок.

Фокус також писав про те, що вчений з Гарварду вважає, що інопланетяни найімовірніше існують, але ця інформація засекречена Пентагоном.

Ще Фокус писав про те, що, хоча в науково-фантастичних фільмах часто можна побачити, що люди незважаючи на всі труднощі можуть жити на Марсі, в реальності все інакше.