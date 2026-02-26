NASA назвало причину эвакуации экипажа с космической станции: это произошло впервые (фото)

Стала известно имя астронавта, из-за которого произошла первая в истории Международной космический станции (МКС) медицинская эвакуация экипажа.

15 января на Землю с МКС раньше срока вернулись четверо астронавтов миссии Crew-11. Эта первая истории МКС медицинская эвакуация состоялась из-за возникших у одного их членов экипажа проблем со здоровьем. Теперь NASA наконец-то назвало имя этого астронавта, но что с ним произошло, пока остается загадкой, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

15 января на Землю с МКС раньше срока вернулись четверо астронавтов миссии Crew-11

В январе на месяц раньше запланированного срока МКС покинули астронавты NASA Майкл Финк, Зена Кардман, а также японец Кия Юи и россиянин Олег Платонов. NASA не называло имя астронавта, у которого возникли проблемы со здоровьем, что привело к экстренной эвакуации экипажа с космической станции.

Теперь же стало известно, что проблемы возникли у Майкла Финка. Он заявил, что у него произошел медицинский инцидент, потребовавший немедленной помощи других членов экипажа. Также астронавт NASA сообщил, что решение проблемы со здоровьем можно было осуществить только с помощью оборудования на Земле.

Экипаж миссии Crew-11. Слева направо: Олег Платонов, Майк Финк, Зена Кардман и Кимия Юи Фото: SpaceX

В то же время NASA до сих пор держит в секрете, какая именно возникла проблема со здоровьем у Финка, придерживаясь политики медицинской конфиденциальности. До сих пор неясно, представляла ли собой эта медицинская проблема угрозу для жизни, и как члены экипажа МКС смогли справиться с ситуацией.

Финк также сообщил, что сейчас чувствует себя хорошо.

Проблема со здоровьем возникла у Финка 7 января, а уже 8 января NASA объявило, что миссия Crew-11 завершится раньше срока. После того, как МКС покинули астронавты миссии Crew-11 и вернулись на Землю 15 января, на борту космической станции остался минимальный экипаж из трех человек.

Поэтому NASA пришлось немного раньше оправить на МКС новый экипаж в рамках миссии Crew-12. Запуск состоялся 13 февраля, и новые астронавты с тех пор находятся на орбите. Таким образом на МКС снова экипаж из семи человек, что позволяет поддерживать стабильную работу орбитальной станции.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили в космосе большую проблему для современной физики. Свет с начала Вселенной, по-видимому, вращается, но пока неясно, что именно вызывает это вращение. Возможно, за этим стоит загадочная темная материя.