Астрономы сделали самую большую фотографию центра Млечного Пути: что они там увидели (фото)

С помощью радиотелескопа ALMA удалось получить самое детальное изображение холодного газа, из которого формируются новые звезды в самом центре нашей галактики.

Астрономы из Европейской южной обсерватории показали впечатляющую фотографию Центральной молекулярной зоны Млечного Пути. Здесь находится холодный газ, с помощью которого формируются новые звезды. Это одно из самых экстремальных мест в нашей галактике, которое находится рядом с центральной сверхмассивной черной дырой Млечного Пути. Благодаря самому большому изображению ядра нашей галактики, которое когда-либо делал радиотелескоп ALMA, астрономы смогли изучить холодный межзвездный газ с беспрецедентной детализацией. Изучая, как рождаются звезды в Центральной молекулярной зоне, астрономы могут лучше понять, как эволюционировали галактики, пишет Phys.

На фотографии показана Центральная молекулярная зона Млечного Пути, которая находится рядом со сверхмассивной черной дырой Стрелец А* на расстоянии примерно 25 000 световых лет от нас. В этой области космоса размером примерно 650 световых лет находится холодный межзвездный газ, из которого образуются звезды. Световой год равен почти 9,7 триллиона километров. По словам ученых, это одно из самых экстремальных мест в нашей галактике.

Это наблюдение дает уникальную информацию о холодном межзвездном газе в Центральной молекулярной зоны, ведь впервые его удалось изучить с очень высокой детализацией.

Центральная молекулярная зона в ядре Млечного Пути Фото: ESO

По словам ученых, единственным ядром галактики, которое можно изучить с такой высокой детализацией является ядро Млечного Пути. Полученные данные раскрывают особенности Центральной молекулярной зоны как никогда раньше. Астрономы смогли выделить газовые структуры размером в десятки световых лет, а также небольшие газовые облака вокруг отдельных звезд.

Астрономы смогли определить наличие десятков различных молекул в холодном молекулярном газе, от простых, таких как монооксид кремния, до более сложных органических молекул, таких как метанол, ацетон или этанол.

Холодный молекулярный газ перемещается и питает сгустки материи, из которых в результате гравитационного сжатия, рождаются звезды. Ученые знают, как происходит этот процесс на окраинах Млечного Пути, но в центре нашей галактики эти события имею более экстремальный характер из-за условий окружающей среды.

Местоположение Центральной молекулярной зоны в ядре Млечного Пути Фото: ESO

По словам астрономов, в центре Млечного Пути находятся одни из самых массивных звезд, многие из которых живут быстро и умирают молодыми. Их жизнь заканчивается мощными взрывами сверхновых. Астрономы с помощью новых данных хотят лучше понять, как эти звездные взрывы влияют на рождение новых звезд и подтверждаются ли существующие теории звездообразования в экстремальных условиях.

Изучая, как рождаются звезды в Центральной молекулярной зоне, астрономы могут лучше понять, как эволюционировали галактики. Ученые считают, что этот центральный регион Млечного Пути регион имеет много общих черт с галактиками из ранней Вселенной, где звезды формировались в хаотичных, экстремальных условиях.

