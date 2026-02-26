Астрономы по всему миру получили 800 тыс. уведомлений из космоса: на это потребовалось 2 минуты

Ученые протестировали новую систему оповещений Обсерватории имени Веры Рубин, с помощью которой можно будет в режиме реального времени узнавать о новых объектах и явлениях в космосе.

24 февраля компьютеры астрономов по всему миру получили поток космических уведомлений — 800 000 оповещений о новых астероидах в Солнечной системе, взрывающихся звездах по всей нашей галактике и других изменениях в космосе. Эти открытия были сделаны телескопом Обсерватории имени веры Рубин, расположенной в Чили, и распространены по всему миру примерно за две минуты, пишет News Wise.

Поток уведомлений Обсерватории имени Веры Рубин ознаменовал начало работы системы оповещений обсерватории. Это специальное программное обеспечение, разработанное в Вашингтонском университете (США)в конечном итоге будет генерировать до семи миллионов оповещений за ночь.

Система оповещения разработана таким образом, чтобы любой желающий может своевременно выявлять интересные астрономические события и получать необходимые для этого данные. Обсерватория имени Веры Рубин будет исследовать космос в беспрецедентном масштабе, что позволит находить самые редкие и необычные объекты во Вселенной, говорят ученые.

Запуск системы оповещений является одним из последних важных этапов перед запуском масштабного обзора космоса под названием Legacy Survey of Space and Time (LSST), который начнет проводить обсерватория в конце этого года.

Обсерватория имени Веры Рубин будет ежедневно в течение 10 лет сканировать небо Южного полушария, чтобы точно зафиксировать каждое изменение в космосе с помощью самой большой цифровой камеры в мире. Системы оповещений будет сообщать о всех обнаруженных новых объектах и явлениях в течение примерно двух минут после очередного сканирования неба.

Астрономы считают, что за первый год обзора космоса обсерватория получит изображения большего количества объектов, чем все остальные оптические обсерватории, вместе взятые за всю историю человечества.

Хотя для обычного наблюдателя ночное небо кажется спокойным и неизменным, на самом деле оно наполнено движением и трансформациями. Каждое оповещение будет сообщать о новом источнике света, о звезде, которая стала ярче или потускнела, или об объекте, который переместился. Благодаря оповещениям у ученых появится больше возможностей для обнаружения сверхновых на самых ранних стадиях их развития, обнаружения и отслеживания астероидов для оценки потенциальных угроз Земле и выявления межзвездных объектов в Солнечной системе.

Ученые также смогут использовать полученные данные для лучшего понимания природы темной материи, темной энергии и других неизвестных явлений во Вселенной.

