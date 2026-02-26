Астрономи по всьому світу отримали 800 тис. повідомлень із космосу: на це знадобилося 2 хвилини

Учені протестували нову систему сповіщень Обсерваторії імені Віри Рубін, за допомогою якої можна буде в режимі реального часу дізнаватися про нові об'єкти і явища в космосі.

24 лютого комп'ютери астрономів по всьому світу отримали потік космічних сповіщень — 800 000 сповіщень про нові астероїди в Сонячній системі, зірки, що вибухають у всій нашій галактиці, та інші зміни в космосі. Ці відкриття були зроблені телескопом Обсерваторії імені віри Рубін, розташованої в Чилі, і поширені по всьому світу приблизно за дві хвилини, пише News Wise.

Потік повідомлень Обсерваторії імені Віри Рубін ознаменував початок роботи системи сповіщень обсерваторії. Це спеціальне програмне забезпечення, розроблене у Вашингтонському університеті (США), зрештою генеруватиме до семи мільйонів сповіщень за ніч.

Систему сповіщення розроблено таким чином, щоб будь-хто охочий міг своєчасно виявляти цікаві астрономічні події та отримувати необхідні для цього дані. Обсерваторія імені Віри Рубін досліджуватиме космос у безпрецедентному масштабі, що дасть змогу знаходити найрідкісніші та найнезвичайніші об'єкти у Всесвіті, кажуть науковці.

Запуск системи сповіщень є одним з останніх важливих етапів перед запуском масштабного огляду космосу під назвою Legacy Survey of Space and Time (LSST), який почне проводити обсерваторія наприкінці цього року.

Обсерваторія імені Віри Рубін щодня протягом 10 років скануватиме небо Південної півкулі, щоб точно зафіксувати кожну зміну в космосі за допомогою найбільшої цифрової камери у світі. Системи сповіщень повідомлятимуть про всі виявлені нові об'єкти та явища протягом приблизно двох хвилин після чергового сканування неба.

Астрономи вважають, що за перший рік огляду космосу обсерваторія отримає зображення більшої кількості об'єктів, ніж усі інші оптичні обсерваторії, разом узяті за всю історію людства.

Хоча для звичайного спостерігача нічне небо здається спокійним і незмінним, насправді воно наповнене рухом і трансформаціями. Кожне сповіщення повідомлятиме про нове джерело світла, про зірку, яка стала яскравішою або потьмяніла, або про об'єкт, який перемістився. Завдяки сповіщенням у вчених з'явиться більше можливостей для виявлення наднових на ранніх стадіях їхнього розвитку, виявлення та відстеження астероїдів для оцінки потенційних загроз Землі та виявлення міжзоряних об'єктів у Сонячній системі.

Вчені також зможуть використовувати отримані дані для кращого розуміння природи темної матерії, темної енергії та інших невідомих явищ у Всесвіті.

