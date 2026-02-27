В космосе летает гигантский, прозрачный "череп": внутри видны даже полушария "мозга" (фото)

Эта необычная туманность, окружающая умирающую звезду, напоминает рентгеновский снимок человеческого черепа, где расположен мозг, разделенный на два полушария.

Космический телескоп Уэбб с помощью своих мощных инфракрасных приборов получил новые фотографии загадочной туманности PMR 1. Это облако из газа и пыли окружает умирающую звезду, но ученые точно не знают, что это за звезда. В любом случае туманность имеет странный вид. Она напоминает мозг внутри прозрачного черепа, пишет Space.

На расстоянии 5000 световых лет от нас находится туманность PMR 1 – облако из газа пыли, окружающее умирающую звезду. Ее впервые обнаружили в конце 1990-х годов. Когда космический телескоп Спитцер наблюдал PMR 1 в инфракрасном свете в 2013 году, астрономы дали ей неофициальное название туманность "Открытый череп". До сих пор эта туманность остается малоизученной, и чтобы это исправить астрономы направили на нее космический телескоп Уэбб.

Новые фотографии туманности PMR-1, сделанные в инфракрасном свете, позволяют увидеть более детальную структуру внутренних газов, образующих "мозг" и водородной газовой оболочки, образующей "череп". Считается, что внешняя оболочка была создана в результате выброса вещества умирающей звездой. После этого были выброшены газы, которые составляют внутреннюю часть туманности.

На фотографиях видна темная полоса посередине туманности, которая выглядит так, будто она разделяет мозг на два полушария. Астрономы считают, что эта полоса была создана струями вещества, которые умирающая звезда выбросила со своих полюсов. Новые изображения доказывают эту гипотезу. Расположение темной полосы дает некоторое представление об ориентации умирающей звезды относительно туманности.

Хотя об этой туманности еще многое предстоит узнать, ясно, что она создана звездой, которая находится на завершающем этапе своей жизни. В этот период звезды сбрасывают в космос свои внешние слои.

Но астрономы пока не знают, какая звезда находится в центре туманности. Когда была открыта PMR 1 ученые считали, что туманность создана звездой типа Вольфа-Райе, которая является одним из наиболее экстремальных типов массивных звезд. Звезды Вольфа-Райе настолько нестабильны, что теряют массу с огромной скоростью. Затем это выброшенное вещество образует туманность Вольфа-Райе, прежде чем сама звезда в конечном итоге взрывается как сверхновая.

Но внутри туманности может находится и менее массивная звезда, похожая на Солнце. В этом случае PMR 1 является планетарной туманностью, созданной звездой, которая превратилась в красного гиганта и сбрасывает свои внешние слои. В конечном итоге эта звезда превратится в белый карлик размером с Землю.

Астрономы продолжат изучать туманность PMR 1 и новые данные, возможно, помогут понять, какая звезда ее создала.

