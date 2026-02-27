Мужчины-неандертальцы любили "неправильных" женщин: ученые решили загадку генетики человека

Исследование предполагает, что отношение между женщинами Homo sapiens и представителями неандертальцев мужского пола объясняет, почему в человеческих хромосомах существуют “неандертальские пустыни”.

Ученые пришли к выводу, что когда неандертальцы и современные люди начали скрещиваться, то мужчины-неандертальцы предпочитали создавать пары с женщинами-людьми. Это открытие помогает объяснить, почему у современных людей (Homo sapiens) относительно низкий уровень неандертальских генов. Исследование опубликовано в журнале Science, пишет Live Science.

Тот факт, что большинство современных людей несут в себе небольшую долю ДНК неандертальцев, доказывает, что наши предки вступали в отношения с этим вымершим видом. Ученые изучили половые хромосомы как современных людей, так и неандертальцев. У женщин они состоят из пары Х-хромосом, в то время как у мужчин имеется одна Х-хромосома и одна Y-хромосома.

В течение многих лет ученые задавались вопросом, почему ни одна из наших ДНК неандертальцев не находится в Х-хромосоме, в результате чего этот участок нашего генома получил название "неандертальская пустыня". Одна из ведущих теорий предполагает, что что гены Х-хромосомы неандертальцев были токсичны для Homo sapiens и были удалены из нашего генома в результате естественного отбора.

Но авторы исследования считают, что у современных людей изначально не было такого большого количества Х-хромосом неандертальцев. И это связано с тем, что мужчины-неандертальцы чаще скрещивались с женщинами-людьми, чем мужчины-люди с женщинами-неандертальцами.

Ученые изучили геномы неандертальцев, которые жили после начала межвидового скрещивания, а также современных людей. Сначала они изучили Х-хромосомы неандертальцев и обнаружили там значительно большее количество генов современного человека, чем в других неандертальских хромосомах. Этот результат показал, что отсутствие неандертальских генов в человеческой Х-хромосоме не является результатом несовместимости.

Результаты показали, что доля ДНК Homo sapiens в Х-хромосоме неандертальцев была на 62% выше, чем в любом другом участке их генома. Другими словами, когда люди начали скрещиваться с неандертальцами, последние получили много наших Х-хромосом, а мы не получили ни одной их Х-хромосомы.

Удивительно большое количество фрагментов ДНК современного человека, обнаруженных у неандертальцев, можно объяснить предпочтениями при выборе партнера, считают ученые. Исследователи пришли к выводу, что обмен генами происходил преимущественно между женщинами Homo sapiens и мужчинами-неандертальцами.

Поскольку у женщин две Х-хромосомы, а у мужчин только одна, это привело к тому, что меньшее количество Х-хромосом неандертальцев попало в человеческий генофонд.

Но объяснить причины того, что мужчины-люди реже выбирали в качестве пары женщин-неандертальцев, ученые не могут. Также остается загадкой, почему мужчины-неандертальцы выбирали женщин-людей.

