Запуск Starlink в космос: ракета SpaceX создала в небе потрясающую "медузу" (фото, видео)

Ракета Falcon 9 стартовала примерно за час до восхода Солнца, что привело к захватывающему зрелищу в небе.

Запуск новой партии спутников Starlink на ракете Falcon 9 компании SpaceX, который состоялся 4 марта, подарил потрясающее зрелище, поскольку шлейф выхлопных газов был освещен еще не взошедшим Солнцем, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свойTelegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В 5:52 утра по местному времени (12:52 по Киеву), 4 марта, с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида стартовала ракета Falcon 9 компании SpaceX со спутниками Starlink на борту. Вскоре после запуска в предрассветном небе ракета создала потрясающее зрелище.

Ракета Falcon 9 стартовала примерно за час до восхода Солнца, что привело к захватывающему зрелищу в небе. Фото: SpaceX

Это явление, которое сравнивают с медузой из-за своего внешнего вида, связано с выбросом выхлопных газов ракетой. При этом шлейф выхлопных газов был освещен еще не взошедшим Солнцем. Космические "медузы" – это частое явление. Они появляются при запуске ракет Falcon 9 на закате или рассвете.

Космические "медузы" – это частое явление. Они появляются при запуске ракет Falcon 9 на закате или рассвете Фото: SpaceX

В это время солнечный свет освещает выхлопные газы верхней ступени ракеты, которые состоят преимущественно из водяного пара и углекислого газа. При этом небо остается относительно темным, что позволяет видеть эти светящиеся "медузы".

Ракета Falcon 9 вывела на низкую околоземную орбиту 29 интернет-спутников Starlink. Таким образом спутниковая группировка компании SpaceX быстро приближается к отметке в 10 000 спутников на орбите.

Этот запуск стал 28-й миссией компании SpaceX в 2026 году из более чем 600 запусков за всю историю компании. Во время двадцати трех из 28 запусков в этом году на орбиту были отправлены новые спутники Starlink.

Что касается ракеты Falcon 9, то ее первая ступень, ускоритель 1080, совершила уже свой 25-й полет в космос и обратно, приземлившись на беспилотный корабль, расположенный у побережья Флориды в Атлантическом океане. Это была уже 580-я посадка нижней ступени ракеты в истории компании SpaceX.

Как уже писал Фокус, спутники Starlink запустили опасную космическую гонку. Ученые обеспокоены тем, что возрастающее количество запусков спутников в космос и их утилизация могут навсегда изменить атмосферу Земли.

Также Фокус писал о том, что новый сверхзвуковой самолет совершил свой первый полет и он должен побить 50-летний рекорд скорости SR-71 Blackbird. Самолет Quarterhorse совершил свой первый полет в небе над США. Разработчики на его основе планируют создать более быстрый гиперзвуковой самолет.