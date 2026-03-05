У Бразилії знайдено 900-кілометрове скляне поле: його створив удар із космосу (фото)

Дослідники поки не знайшли кратер, що залишився після падіння великого астероїда мільйони років тому.

Учені виявили в Бразилії велике поле тектитів. Це рідкісний тип природного скла, який утворюється після падіння на Землю астероїдів. Нове поле тектитів простягається на 900 кілометрів і пов'язане воно з падінням астероїда, яке сталося приблизно 6,3 мільйона років тому. Це поле тектитів складається і нового типу природного скла, яке отримало назву жераїзит. До цього відкриття на Землі було відомо лише кілька полів тектитів. Дослідження опубліковано в журналі Geology, пише Gizmodo.

На Землі раніше вчені виявили всього п'ять полів тектитів і тепер у Бразилії було виявлено нове. Це пояснюється тим, що для утворення розплавленого скла необхідний складний процес.

Тектити утворюються, коли великі астероїди падають на Землю, розплавляючи земні породи і викидаючи їх в атмосферу. Пролітаючи через атмосферу, розплавлені породи набувають різних форм. Потім тектити остигають і падають назад на Землю, створюючи поля з природного скла.

Найбільше відоме поле тектитів на Землі називається Австралазійським, а інші знаходяться в Центральній Європі, Кот-д'Івуарі, Північній Америці та Белізі. Нове поле тектитів, виявлене в Бразилії, протирається на 900 кілометрів. Розмір поля безпосередньо залежить від енергії удару астероїда і його розміру.

Кожному типу тектиту присвоюється своя назва залежно від місця знахідки. Таким чином, нещодавно виявлені тектити були названі жераїзитами на честь штату Мінас-Жерайс, де вони були знайдені.

Жераїзит Фото: Антарктида

Розмір виявлених жераїзитів сягає 2 сантиметрів, а маса варіюється в діапазоні від одного до 85 грамів. Хоча на перший погляд вони здаються чорними, це природне скло має виразний сірувато-зелений колір і стає напівпрозорим при інтенсивному освітленні.

Жераїзити здебільшого складаються з кремнезему, а також містять високі концентрації оксидів натрію і калію, які є трохи вищими, ніж в інших типах тектитів.

Учені визначили, що ці тектити були створені під час падіння великого астероїда на Землю приблизно 6,3 мільйона років тому.

Хоча дані вказують на те, що склоподібні породи були створені внаслідок падіння астероїда, вчені поки що не виявили ударний кратер. Утім, це не дивно, оскільки лише три з відомих полів тектитів пов'язані з підтвердженим кратером.

