В Китае полиция арестовала человекоподобного робота: он напугал женщину на улице (фото)

В китайском городе Макао полицейские увели с собой робота, который напугал поздно вечером на улице местную пожилую женщину.

70-летняя жительница Макао (Китай) была доставлена ​​в больницу для обследования после того, как испугалась робота, идущего по улице. Полиция заявила, что это первый подобный инцидент, зарегистрированный в Макао, с участием человека и робота, пишет South China Morning Post.

Полиция Макао сообщила, что 70-летняя женщина шла по улице около 21:00, глядя в свой смартфон, когда внезапно заметила человекоподобного робота, модель Unitree G1, идущего прямо за ней.

Согласно отчету полиции, женщина испугалась и начала ругать робота на глазах у небольшой группы прохожих. В это время робот поднял обе руки, возможно, извиняясь или, возможно, выражая раздражение. Позже на место происшествия прибыли полицейские и увели с собой робота.

Фото: скриншот

Женщину доставили в больницу, несмотря на то, что она не получила никаких травм и не было физического контакта между ней и роботом. Жительницу Макао обследовали, и она не стала обращаться в полицию для проведения расследования. Позже ее выписали из больницы.

Полиция сообщила, что робот принадлежал образовательному центру в Макао и использовался для рекламных мероприятий в этом районе и управлялся 50-летним мужчиной, которому после инцидента вернули робота. По словам полиции, местному жителю напомнили о необходимости проявлять большую осторожность при использовании роботов в общественных местах.

Оказалось, что мужчина тестировал робота с целью дальнейшего улучшения его работы для использования в рекламных мероприятиях образовательного центра в будущем.

В образовательном центре Study Hard Education Centre, которому принадлежит робот, сообщили, что инцидент произошел, когда робот уже направлялся к оператору. Женщина остановилась посреди тротуара, чтобы посмотреть сообщение на смартфоне, но робот не мог ее обойти и просто остановился сзади. Именно тогда женщина заметила робота с включенными фонарями, ведь был поздний вечер, что ее и испугало.

Человекоподобный робот Unitree G1 создан китайской компанией Unitree Robotics в 2024 году. Он отличается гибкостью движений, превосходящей возможности человеческих суставов и расширенными возможностями обхода препятствий. Но, согласно отчету полиции, тротуар был слишком узким, а потому робот, вероятно, не смог обойти женщину, и она испугалась того, что кто-то стоит позади нее.

