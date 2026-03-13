У Китаї поліція заарештувала людиноподібного робота: він налякав жінку на вулиці (фото)

У китайському місті Макао поліцейські забрали із собою робота, який налякав пізно ввечері на вулиці місцеву літню жінку.

70-річну мешканку Макао (Китай) доправили в лікарню для обстеження після того, як вона злякалася робота, що йшов вулицею. Поліція заявила, що це перший подібний інцидент, зареєстрований у Макао, за участю людини і робота, пише South China Morning Post.

Поліція Макао повідомила, що 70-річна жінка йшла вулицею приблизно о 21:00, дивлячись у свій смартфон, коли раптово помітила людиноподібного робота, модель Unitree G1, який йшов прямо за нею.

Згідно зі звітом поліції, жінка злякалася і почала лаяти робота на очах у невеликої групи перехожих. У цей час робот підняв обидві руки, можливо, вибачаючись або, можливо, висловлюючи роздратування. Пізніше на місце події прибули поліцейські і забрали із собою робота.

Згідно зі звітом поліції, жінка злякалася і почала лаяти робота на очах у невеликої групи перехожих

Жінку доправили в лікарню, незважаючи на те, що вона не дістала жодних травм і не було фізичного контакту між нею і роботом. Мешканку Макао обстежили, і вона не стала звертатися в поліцію для проведення розслідування. Пізніше її виписали з лікарні.

Поліція повідомила, що робот належав освітньому центру в Макао, його використовували для рекламних заходів у цьому районі, ним керував 50-річний чоловік, якому після інциденту повернули робота. За словами поліції, місцевому жителю нагадали про необхідність проявляти більшу обережність під час використання роботів у громадських місцях.

Виявилося, що чоловік тестував робота з метою подальшого поліпшення його роботи для використання в рекламних заходах освітнього центру в майбутньому.

В освітньому центрі Study Hard Education Centre, якому належить робот, повідомили, що інцидент стався, коли робот уже прямував до оператора. Жінка зупинилася посеред тротуару, щоб подивитися повідомлення на смартфоні, але робот не міг її оминути і просто зупинився позаду. Саме тоді жінка помітила робота з увімкненими ліхтарями, адже був пізній вечір, що її й налякало.

Людиноподібний робот Unitree G1 створений китайською компанією Unitree Robotics у 2024 році. Він вирізняється гнучкістю рухів, що перевершує можливості людських суглобів і розширеними можливостями обходу перешкод. Але, згідно зі звітом поліції, тротуар був занадто вузьким, а тому робот, ймовірно, не зміг обійти жінку, і вона злякалася того, що хтось стоїть позаду неї.

