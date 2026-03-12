У Китаї показали нового людиноподібного робота-робочого: змінює інструменти за 6 секунд (фото)

Робот може обслуговувати кілька спеціалізованих робочих місць на заводі, використовуючи різні захоплення на своїх кінцівках.

Китайська компанія XGSynBot представила свого людиноподібного робота Z1, здатного працювати на кількох робочих місцях на заводах. Він спочатку був створений як робот-робітник, здатний працювати в реальних умовах промисловості, а не як демонстраційна версія, пише Interesting Engineering.

Робот-гуманоїд Z1 на колісній платформі оснащений першою у світі системою швидкої зміни захоплень на кінці своїх кінцівок і має високопродуктивні модулі суглобів.

Нині світовий виробничий сектор стикається з проблемою: хоча на ринку з'являються роботи-гуманоїди, вони часто не витримують реальних умов виробництва і виходять з ладу або ж не можуть виконати весь спектр поставлених завдань.

У компанії XGSynBot заявили, що робот Z1 був спочатку створений не як демонстраційна версія технології, а як робочий для заводу, здатний працювати в реальних умовах виробництва і виконувати різні поставлені завдання.

Колісний робот Z1 використовує системи, спеціально розроблені для забезпечення його надійності та адаптивності на заводах. Якщо багато роботів-гуманоїдів мають вузьку спеціалізацію і здатні виконувати тільки один тип виробничих процесів, то Z1 може змінювати захвати на кінцівках для виконання різних завдань.

По суті робот може дуже швидко змінювати інструменти, якщо точніше, то всього за 6 секунд. Він може швидко переключиться із захоплення на зварювальний апарат або вакуумну присоску. Один робот може виконувати завдання, для яких раніше було потрібно кілька спеціалізованих роботів. Ця можливість дає змогу промисловим виробникам відмовитися від інших спеціалізованих роботів, вважають у XGSynBot.

У конструкції робота Z1 використані високопродуктивні модулі суглобів, що об'єднують двигуни, редуктори і датчики в єдиний блок. Це значно підвищує точність, стабільність і стійкість конструкції робота. Простіше кажучи, ці особливості роблять робота стабільнішим, швидшим і стійкішим у реальних умовах промислового виробництва.

Компанія XGSynBot інтегрувала в робота двосистемний центральний блок управління для різних цілей. Система Slow призначена для планування завдань і логічного мислення, а система Fast працює на частоті 100 Гц для управління руховою активністю і рефлексами в реальному часі.

На практиці ці системи дають змогу роботу розуміти складні команди людини і зберігати стабільність на складальній лінії.

