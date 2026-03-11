У Китаї створили робота, який перетворює людину на кентавра: навіщо (фото)

Вчені вважають, що їхня розробка допоможе переносити важкі вантажі та значно економити енергію під час ходьби.

Китайські інженери з Південного університету науки і технологій у Шеньчжені створили робота, призначеного для зниження фізичного навантаження на людину під час носіння чогось важкого. Простіше кажучи, вчені надихнулися істотою з грецької міфології з тілом коня і тулубом людини, відомого як кентавр, і створили робота, який має допомогти нести важкі вантажі, пише Futurism.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У відеороликах, опублікованих разом із дослідженням у журналі International Journal of Robotics Research, можна побачити інженера, що йде, за яким крокує двоногий, роботизований придаток.

Дві ноги робота, здається, насилу встигають за людиною, яка йде попереду. Але щойно користувач піднімається сходами, стає очевидною ключова перевага цього робота.

Згідно з дослідженням, результати експериментів показали, що робот Centaur ефективно адаптується до різних напрямків і швидкостей ходьби людини, безперешкодно взаємодіючи з нею для подолання різноманітних типів місцевості. Вчені виявили, що їхній робот дає змогу людині значно економити енергію під час носіння вантажів.

Китайські інженери з Південного університету науки і технологій у Шеньчжені створили робота, призначеного для зниження фізичного навантаження Фото: скриншот

Вчені стверджують, що, хоча автономні роботи, як-от робособаки, активно вивчаються як рішення для транспортування вантажів без прямої участі людини, вони мають недоліки, як-от необхідність надійної навігації в складних умовах. Вантажопідйомність також обмежена і може значно скоротити заряд батареї.

Китайські інженери кажуть, що їхній робот може ефективно знизити навантаження без істотної шкоди для навігації та вантажопідйомності. Запропонована система "людина-кентавр" може оптимізувати розподіл навантаження для зниження тиску на людину. Цей робот навіть може допомагати людині під час ходьби, по суті, підштовхуючи її вперед.

Як уже писав Фокус, вчені надихнулися дельфінами і морськими їжаками, і створили робота, який зможе збирати нафту, що розлилася в морі.

Також Фокус писав про те, що космічні дзеркала можуть висвітлювати Землю навіть вночі, але проєкт викликає побоювання у вчених.