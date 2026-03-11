В Китае создали робота, который превращает человека в кентавра: зачем (фото)

Ученые считают, что их разработка поможет переносить тяжелые грузы и значительно экономить энергию при ходьбе.

Китайские инженеры из Южного университета науки и технологий в Шэньчжэне создали робота, предназначенного для снижения физической нагрузки на человека при ношении чего-нибудь тяжелого. Проще говоря, ученые вдохновились существом из греческой мифологии с телом лошади и туловищем человека, известного как кентавр, и создали робота, который должен помочь нести тяжелые грузы, пишет Futurism.

В видеороликах, опубликованных вместе с исследованием в журнале International Journal of Robotics Research, можно увидеть идущего инженера, за которым шагает двуногий, роботизированный придаток.

Две ноги робота, кажется, с трудом успевают за идущим впереди человеком. Но как только пользователь поднимается по лестнице, становится очевидным ключевое преимущество этого робота.

Согласно исследованию, результаты экспериментов показали, что робот Centaur эффективно адаптируется к различным направлениям и скоростям ходьбы человека, беспрепятственно взаимодействуя с ним для преодоления разнообразных типов местности. Ученые обнаружили, что их робот позволяет человеку значительно экономить энергию при ношении грузов.

Китайские инженеры из Южного университета науки и технологий в Шэньчжэне создали робота, предназначенного для снижения физической нагрузки Фото: скриншот

Ученые утверждают, что, хотя автономные роботы, такие как робособаки, активно изучаются в качестве решений для транспортировки грузов без прямого участия человека, они имеют недостатки, такие как необходимость надежной навигации в сложных условиях. Грузоподъемность также ограничена и может значительно сократить заряд батареи.

Китайские инженеры говорят, что их робот может эффективно снизить нагрузку без существенного ущерба для навигации и грузоподъемности. Предложенная система "человек-кентавр" может оптимизировать распределение нагрузки для снижения давления на человека. Этот робот даже может помогать человек при ходьбе, по сути, подталкивая его вперед.

