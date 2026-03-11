Робот-дельфин вскоре сможет откачивать нефть с поверхности моря (фото)

Дизайн нового устройства был вдохновлен как дельфинами, так и морскими ежами.

Современные системы очистки морских нефтяных разливов просто плавают на месте в ожидании, когда пятна нефти на поверхности моря приблизятся к ним. Но новый робот, созданный учеными из Мельбурнского королевского технологического университета (Австралия) может в автономном режиме перемещаться по поверхности моря, загрязненной нефтью, чтобы эффективно ее собирать. Дизайн устройства вдохновлен как дельфинами, так и морским ежами. Исследование опубликовано в журнале Small, пишет New Atlas.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые создали экспериментальный образец устройства, получившего название "Электронный дельфин". Этот робот предназначен для передвижения по поверхности воды использует уникальную систему фильтрации, вдохновленную той, что используется морскими ежами. Пока что робот имеет небольшой размер, но ученые планируют сделать его размером с дельфина.

Когда "Электронный дельфин" перемещается сквозь пятна нефти на поверхности моря, бортовой насос забирает загрязненную воду в фильтр. Он представляет собой губку со специальным покрытием из микроскопических шипов. Это покрытие сделано из олеиновой кислоты, карбоната бария и оксида графена. Шипы удерживают крошечные воздушные карманы, которые заставляют воду скатываться с фильтра, но нефть прилипает к нему. В результате фильтр поглощает только нефть.

Ученые создали экспериментальный образец устройства, получившего название "Электронный дельфин" Фото: New Atlas

Во время экспериментов в лаборатории робот-дельфин с управлением по Wi-Fi смог извлекать нефть из воды со скоростью около 2 миллилитров в минуту. При этом уровень очистки воды составил 95%. Экспериментальный образец может работать на одном заряде батареи в течение 15 минут.

По словам ученых, будущий робот, предназначенный для сбора нефти с поверхности моря, будет иметь размер дельфина и увеличенное время работы за счет большего заряда батареи.

Окончательный размер робота-дельфина будут зависеть от производительности насоса и встроенного контейнера, используемого для хранения собранной нефти.

Ученые отметили, что робот будет откачивать нефть с поверхности воды, возвращаться на свою базовую станцию ​​для сброса собранной нефти, а затем снова отправляться к месту разлива. Этот цикл можно повторять столько раз, сколько необходимо, пока загрязненная территория не будет полностью очищена.

Как уже писал Фокус, роботы с искусственным интеллектом начали участвовать в сборке автомобилей известного немецкого производителя.

Также Фокус писал о том, что китайские астронавты могут высадиться на Луне в "геологическом музее".