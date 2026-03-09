Роботы с ИИ начали собирать BMW: работали по 10 часов в день с двумя выходными (видео)

Компания BMW расширяет свои исследования в области использования человекоподобных роботов-рабочих на своих заводах.

После успешного использования человекоподобных роботов-рабочих на своем заводе в США, известный немецкий производитель автомобилей, компания BMW объявила о том, что впервые проведет испытания роботов с искусственным интеллектом на заводе в Германии, пишет New Atlas.

После примерно года обучения в прошлом году компания BMW начала использовать на своем заводе в штате Южная Каролина, США, человекоподобных роботов от компании Figure AI. Это пилотный проект, целью которого является проверка способности роботов работать в реальных условиях сборки автомобилей. Согласно заявлению BMW, проект завершился успешно.

Роботы Figure 02 внесли свой вклад в производство более 30 000 автомобилей BMW X3, обеспечивая точное позиционирование листового металла, который необходимо было сварить. Роботы выполняли эту физически тяжелую работу по 10 часов в день, пять дней в неделю. За время пилотного проекта, который продолжался 1250 часов, роботы переместили 90 000 компонентов и совершили 1,2 миллиона шагов.

Теперь же компания BMW будет использовать человекоподобных роботов с искусственным интеллектом на своем заводе в Лейпциге, Германия. Роботы AEON созданы швейцарской компанией Hexagon. Данные оснащены системой управления движением на основе ИИ и датчиками, которые могут оценивать окружающую среду и принимать независимые решения на основе того, что их окружает. Роботы могут обучаться в процессе выполнения различных задач и обновлять свою программу.

Роботы AEON передвигаются с помощью колес в нижней части ног и могут развивать скорость до 2,4 м/с, весят 60 кг и имеют рост 165 см. Они могут переносить от 8 до 15 кг необходимых для сборки автомобилей компонентов за один раз.

Первоначально роботы будут проходить испытания в различных задачах в рамках испытательного этапа, а затем в ходе пилотного проекта будут использоваться для сборки высоковольтных батарей, а также для помощи в производстве других компонентов для автомобилей.

Согласно заявлению BMW, такие проекты помогают тестировать и дальше развивать использование роботов с поддержкой ИИ, способных к обучению, в реальных условиях производства автомобилей. Успешное внедрение человекоподобных роботов на заводе в США доказывает, что они могут успешно функционировать не только в контролируемых лабораторных условиях, но и в существующей среде автомобильного производства.

