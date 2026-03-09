Роботи з ШІ почали збирати BMW: працювали по 10 годин на день із двома вихідними (відео)

Компанія BMW розширює свої дослідження в галузі використання людиноподібних роботів-робітників на своїх заводах.

Після успішного використання людиноподібних роботів-робочих на своєму заводі в США, відомий німецький виробник автомобілів, компанія BMW оголосила про те, що вперше проведе випробування роботів зі штучним інтелектом на заводі в Німеччині, пише New Atlas.

Після приблизно року навчання минулого року компанія BMW почала використовувати на своєму заводі в штаті Південна Кароліна, США, людиноподібних роботів від компанії Figure AI. Це пілотний проект, метою якого є перевірка здатності роботів працювати в реальних умовах складання автомобілів. Згідно із заявою BMW, проект завершився успішно.

Роботи Figure 02 зробили свій внесок у виробництво понад 30 000 автомобілів BMW X3, забезпечуючи точне позиціонування листового металу, який необхідно було зварити. Роботи виконували цю фізично важку роботу по 10 годин на день, п'ять днів на тиждень. За час пілотного проєкту, який тривав 1250 годин, роботи перемістили 90 000 компонентів і зробили 1,2 мільйона кроків.

Тепер же компанія BMW використовуватиме людиноподібних роботів зі штучним інтелектом на своєму заводі в Лейпцигу, Німеччина. Роботи AEON створені швейцарською компанією Hexagon. Вони оснащені системою управління рухом на основі ШІ і датчиками, які можуть оцінювати навколишнє середовище і приймати незалежні рішення на основі того, що їх оточує. Роботи можуть навчатися в процесі виконання різних завдань і оновлювати свою програму.

Роботи AEON пересуваються за допомогою коліс у нижній частині ніг і можуть розвивати швидкість до 2,4 м/с, важать 60 кг і мають зріст 165 см. Вони можуть переносити від 8 до 15 кг необхідних для складання автомобілів компонентів за один раз.

Спочатку роботи проходитимуть випробування в різних завданнях у рамках випробувального етапу, а потім під час пілотного проєкту їх використовуватимуть для складання високовольтних батарей, а також для допомоги у виробництві інших компонентів для автомобілів.

Згідно із заявою BMW, такі проєкти допомагають тестувати й надалі розвивати використання роботів з підтримкою ШІ, здатних до навчання, в реальних умовах виробництва автомобілів. Успішне впровадження людиноподібних роботів на заводі в США доводить, що вони можуть успішно функціонувати не тільки в контрольованих лабораторних умовах, а й в існуючому середовищі автомобільного виробництва.

