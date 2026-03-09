До 2030 року штучному інтелекту потрібні будуть мільярди літрів води на день

Прогнозований попит на воду з боку ШІ створить серйозні проблеми для розвитку центрів обробки даних, вважають науковці.

ШІ потрібно дуже багато води. Дата-центри, що забезпечують навчання і роботу штучного інтелекту, вже споживають величезну кількість води. До 2030 року дата-центрам у США може знадобитися стільки ж води, скільки споживатиме Нью-Йорк на добу. Про це йдеться в новому дослідженні вчених з Каліфорнійського університету в Ріверсайді, США, розміщеному на сервері препринтів arXiv. Результати показують, що обмежені можливості громадського водопостачання стають критичним вузьким місцем для зростання дата-центрів, пише Gizmodo.

Центри обробки даних працюють безперервно і виділяють дуже багато тепла через високу концентрацію серверів і мережевого обладнання. Найкращий спосіб запобігти перегріву і збою в роботі системи — це охолодження водою. Але для цього її потрібно дуже багато.

Технологічні компанії часто стверджують, що, використовуючи системи охолодження із замкнутим циклом, їхні дата-центри переробляють більшу частину використовуваної води і мінімізують її споживання. Але навіть такі системи можуть споживати величезні обсяги води, оскільки багато з них використовують випарні градирні для відведення тепла за межі об'єкта.

Наприклад, пікова добова потреба у воді для великого сучасного дата-центру, що використовує випарне охолодження, часто може перевищувати 3,7 мільйона літрів води на день, згідно з дослідженням.

Системи громадського водопостачання спроєктовані таким чином, щоб надійно задовольняти максимальний попит у будь-який час, тому пікове споживання води дата-центром є критично важливим фактором під час планування інфраструктури та забезпечення стійкості системи.

Щоб оцінити пікову потребу у воді для дата-центрів у США, вчені проаналізували багато даних з відкритих джерел. Дослідження показало, що якщо нинішня інтенсивність споживання води збережеться, до 2030 року дата-центрам у США знадобиться від 2,6 мільярда мільйонів до 5,5 мільярда літрів води на день у період найбільшого навантаження, тобто в найспекотніші дні. Це можна порівняти із середнім добовим обсягом водопостачання Нью-Йорка.

Це створює безліч проблем для технологічного сектору. Недостатня потужність водопостачання може безпосередньо вплинути на ефективність роботи дата-центрів і скорочення їхнього зростання. Ефективність може знизитися також через те, що центрам обробки даних часто доводиться перемикатися на сухе охолодження (використання повітря замість води), коли вода стає недоступною. Це збільшує споживання електроенергії, що ще більше навантажує енергомережу в пікові періоди.

Як уже писав Фокус, вчені придумали новий метод охолодження. Це новий спосіб зниження температури, здатний замінити наявні методи охолодження більш безпечним і екологічним процесом.