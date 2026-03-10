Китайские астронавты могут высадиться на Луне в "геологическом музее" (фото)

Согласно исследованию, разнообразный вулканический регион на видимой стороне Луны может стать местом посадки для первой пилотируемой лунной миссии Китая.

Ученые из Китая определили четыре возможных места посадки для первой пилотируемой китайской миссии на Луну. При этом ученые определили, что наилучшим вариантом для посадки китайских астронавтов будет регион Rimae Bode на видимой стороне Луны. Он не только подходит для успешной высадки, но и представляет собой научную ценность. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Space.

Ученые считают, что регион Rimae Bode на ближней стороне Луны является предпочтительным местом высадки китайских астронавтов благодаря разнообразию геологических образцов и относительно ровной местности для безопасной посадки.

Китайские ученые использовали несколько наборов орбитальных изображений и данных с различных космических аппаратов для изучения региона Rimae Bode и обнаружили, что он предлагает удивительное сочетание научной ценности и безопасных условий посадки для астронавтов.

Регион Rimae Bode расположен недалеко от лунного экватора. Он находится в легкодоступном месте на низкой широте, на ближней стороне Луны, и имеет в целом ровную поверхность. В этом региона можно поддерживать стабильную связь с Землей и получать достаточное количество солнечной энергии.

По словам исследователей, этот регион также предоставляет доступ к различным типам лунного материала на относительно небольшой территории. Исследовательская группа указывает на обилие базальтов, долин, образованных из поверхностных лавовых потоков, и отложений вулканических материалов. Ученые назвали этот регион образцовым местом для исследования фундаментальных вопросов лунного вулканизма и истории Луны.

Поскольку китайская пилотируемая миссия будет включать в себя негерметичный луноход, астронавты смогут собирать геологические образцы из различных геологических единиц.

Ученые говорят, что регион Rimae Bode представляет собой "геологический музей", благодаря которому можно раскрыть загадки Луны. Он предлагает разнообразный ландшафт из вулканических равнин и древних высокогорий, который позволяет астронавтам исследовать все: от вулканического пепла, выброшенного из глубоких недр Луны, до обломков крупных древних ударов в пределах одной доступной для исследования области.

Наиболее интригующим является то, что регион может дать представление о глубоких недрах Луны. Ученые считают, что важные открытия, вероятно, будут связаны с отложениями из мантии, которые состоят из вулканического пепла и стеклянных шариков, которые миллиарды лет назад были выброшены из недр Луны. Эти образцы предоставляют редкую возможность напрямую проанализировать химический состав глубинных слоев Луны, скрытых под многокилометровыми слоями коры.

Изучение этого материала, наряду с материалом на поверхности, может помочь ученым реконструировать историю Луны.

Пока что только американские астронавты высаживались на поверхность Луны. Китай собирается отправить своих астронавтов на Луну к 2030 году.

