Китайські астронавти можуть висадитися на Місяці в "геологічному музеї" (фото)

Згідно з дослідженням, різноманітний вулканічний регіон на видимій стороні Місяця може стати місцем посадки для першої пілотованої місячної місії Китаю.

Вчені з Китаю визначили чотири можливих місця посадки для першої пілотованої китайської місії на Місяць. При цьому вчені визначили, що найкращим варіантом для посадки китайських астронавтів буде регіон Rimae Bode на видимій стороні Місяця. Він не тільки підходить для успішної висадки, а й являє собою наукову цінність. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Space.

Вчені вважають, що регіон Rimae Bode на ближньому боці Місяця є кращим місцем висадки китайських астронавтів завдяки різноманітності геологічних зразків і відносно рівній місцевості для безпечної посадки.

Китайські вчені використовували кілька наборів орбітальних зображень і даних з різних космічних апаратів для вивчення регіону Rimae Bode і виявили, що він пропонує дивовижне поєднання наукової цінності та безпечних умов посадки для астронавтів.

Регіон Rimae Bode розташований недалеко від місячного екватора. Він розташований у легкодоступному місці на низькій широті, на ближньому боці Місяця, і має загалом рівну поверхню. У цьому регіону можна підтримувати стабільний зв'язок із Землею та отримувати достатню кількість сонячної енергії.

За словами дослідників, цей регіон також надає доступ до різних типів місячного матеріалу на відносно невеликій території. Дослідницька група вказує на велику кількість базальтів, долин, утворених із поверхневих лавових потоків, і відкладень вулканічних матеріалів. Вчені назвали цей регіон зразковим місцем для дослідження фундаментальних питань місячного вулканізму та історії Місяця.

Оскільки китайська пілотована місія міститиме негерметичний місяцехід, астронавти зможуть збирати геологічні зразки з різних геологічних одиниць.

Вчені кажуть, що регіон Rimae Bode являє собою "геологічний музей", завдяки якому можна розкрити загадки Місяця. Він пропонує різноманітний ландшафт із вулканічних рівнин і стародавніх високогір'їв, що дає змогу астронавтам дослідити все: від вулканічного попелу, викинутого з глибоких надр Місяця, до уламків великих стародавніх ударів у межах однієї доступної для дослідження області.

Найбільш інтригуючим є те, що регіон може дати уявлення про глибокі надра Місяця. Вчені вважають, що важливі відкриття, ймовірно, будуть пов'язані з відкладеннями з мантії, які складаються з вулканічного попелу і скляних кульок, які мільярди років тому були викинуті з надр Місяця. Ці зразки надають рідкісну можливість безпосередньо проаналізувати хімічний склад глибинних шарів Місяця, прихованих під багатокілометровими шарами кори.

Вивчення цього матеріалу, поряд із матеріалом на поверхні, може допомогти вченим реконструювати історію Місяця.

Поки що тільки американські астронавти висаджувалися на поверхню Місяця. Китай збирається відправити своїх астронавтів на Місяць до 2030 року.

