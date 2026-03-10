"Літаючі автомобілі" почнуть польоти у США вже влітку 2026 року (фото)

Уряд США оголосив про нову пілотну програму, покликану запустити в експлуатацію нові типи літальних апаратів по всій країні.

Нові типи літальних апаратів, своєрідні "літаючі автомобілі", здатні злітати і приземлятися в обмеженому просторі, як вертольоти, але функціонуватимуть, як літаки, почнуть працювати в США вже в червні 2026 року. Про це повідомило Міністерство транспорту США, пише WIRED.

"Літаючі автомобілі" з'являться в повітряному просторі восьми регіонів США, включно з містом Нью-Йорк. Міністерство транспорту США оголосило про початок трирічної пілотної програми, в рамках якої нові літальні апарати перевозитимуть людей і вантажі країною ще до того, як вони отримають повну сертифікацію від Федерального управління цивільної авіації.

Компанії, що розробляють ці літальні апарати, стверджують, що вони дешевші, тихіші та викидають менше шкідливих речовин у повітря, ніж вертольоти або літаки. У новому проєкті візьмуть участь електричні літальні апарати з вертикальним зльотом і посадкою (eVTOL) і літальні апарати з коротким зльотом і посадкою (STOL). Вони потребують мало місця для експлуатації, і можуть здійснювати зліт і посадку за межами традиційних аеропортів і ближче до місць проживання та роботи людей. Розробники цих транспортних засобів вважають, що в найближчому майбутньому звичайні люди зможуть переміщатися між сусідніми містами за лічені хвилини.

Аеротаксі Midnight від Archer Aviation Фото: Wired

У пілотному проєкті бере участь компанія Archer Aviation, розробник електричного аеротаксі під назвою Midnight, яке може перевозити до 4 пасажирів протягом 60-90 хвилин. Також у проєкті беруть участь виробник електролітаків Beta Technologies, компанія Joby Aviation, що займається виробництвом аеротаксі, а також компанія Electra, яка будує гібридний електричний STOL. Усі чотири компанії вже завершили випробувальні польоти у США.

Адміністрація Трампа вперше заявила про свою підтримку нових авіаційних технологій у червні минулого року, коли президент США підписав указ, покликаний скоротити "бюрократію" навколо "літаючих автомобілів" і надзвукових літаків у США. План, представлений адміністрацією Байдена 2023 року, передбачав розгортання аеротаксі до 2028 року, якраз до Олімпійських ігор у Лос-Анджелесі.

Літальний апарат з коротким злетом і посадкою EL9 від Electra Фото: Wired

Оскільки eVTOL — це нова технологія, компаніям, що займаються їхнім виробництвом, знадобилися роки для отримання повної сертифікації від уряду. Нові літальні апарати потребують нових правил і стандартів безпеки і повинні пройти кілька етапів сертифікації, перш ніж вони зможуть почати перевозити пасажирів. Жодна з компаній, що беруть участь у пілотній програмі, не завершила повний процес сертифікації від Федерального управління цивільної авіації США.

Водночас уряд Китаю видав місцевій компанії EHang дозвіл на експлуатацію автономних eVTOL. Компанія заявляє, що почне з виконання польотів у кількох китайських містах цього року. Дубай планує почати надавати послуги аеротаксі eVTOL спільно з компанією Joby Aviation також цього року.

